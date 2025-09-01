G4Media.ro
Fregata românească „Regina Maria” se deplasează în Marea Mediterană ca navă de…

Sursa foto: Forțele Navale Române

Fregata românească „Regina Maria” se deplasează în Marea Mediterană ca navă de comandă a forței operative NATO Sea Guardian 2025

Fregata F222 Regina Maria aparținând Forțelor Maritime Române se deplasează în Marea Mediterană ca navă de comandă pentru operațiunea NATO Sea Guardian 2025, potrivit Rador Radio România.

Fregata a părăsit portul Constanța cu direcția Marea Mediterană, unde va deține comanda maritimă a Operațiunii NATO Sea Guardian pentru a doua oară în cinci ani.

Nava Marinei Române va monitoriza traficul maritim timp de aproximativ 50 de zile, descurajând potențialele amenințări din zona sa de responsabilitate, în timp ce va desfășura misiuni pentru îmbunătățirea securității maritime în flancul sudic al NATO.

În timpul misiunii, fregata Regina Maria va fi însoțită de o navă a Marinei croate, un submarin al Marinei italiene și un avion al Forțelor Aeriene portugheze. Operațiunea NATO Sea Guardian contribuie la consolidarea profilului strategic al României, reflectând determinarea țării de a asigura securitatea maritimă și de a-și dezvolta capacitatea de răspuns rapid la amenințări.

Sursa: HABERLER / Rador Radio România / Traducerea: Florin Matei

