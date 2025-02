Frederic Vasseur, directorul Ferrari: „Lupta pentru titlul din Formula 1 se va da în patru”

Frederic Vasseur, directorul Scuderiei Ferrari, a vorbit cu presa miercuri cu ocazia testului făcut de echipa pe care o conduce cu noul monopost, SF-25.

Pe circuitul de la Fiorano ziua de teste a fost deschisă de Charles Leclerc, iar pilotului monegasc i-a urmat Lewis Hamilton.

Într-o discuție cu Sky Sport, Vasseur spune că noul sezon din Formula 1 va fi unul foarte echilibrat și că lupta pentru titlu se va da în patru: McLaren, Ferrari, RedBull și Mercedes.

„Din punct de vedere tehnic, testul pe circuit a fost bun. În acest moment al sezonului suntem toți în lupta pentru titlu, este un fel de luna de miere.

Lupta a fost strânsă anul trecut. Hamilton a fost entuziasmat ieri la Londra (n.r. la gala Formula 1 la 75 de ani). Pe hârtie, suntem patru echipe capabile să lupte pentru titlu, apoi, după primele curse, vom vedea cum stau lucrurile” – Frederic Vasseur, directorul Ferrari, pentru sursa citată.

Oficialul celor de la Ferrari a mai spus că „este sigur că Lewis Hamilton și Charles Leclerc vor colabora bine” pe durata sezonului 2025 al Formulei 1.

