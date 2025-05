Frații lui Leon al XIV-lea: „În copilărie îi spuneam: Într-o zi vei deveni Papă. Ești prea sfânt”

Așa cum Papa Francisc avea echipa sa preferată de fotbal, San Lorenzo de Almagro, tot așa Papa Leon al XIV-lea, potrivit prietenilor săi romani, este un suporter al AS Roma, potrivit Rador Radio România.

În cartierul South Side din Chicago, aceeași zonă în care a copilărit Michelle Obama, la 212 E 142nd Place din suburbia Dolton, unde casele din cărămidă se intercalau cu puncte de trecere la nivel cu calea ferată, în ultimele zile fost un periplu de jurnaliști și oameni curioși să vadă de unde a început totul. Dintr-o casă ca toate celelalte, cumpărată de părinții lui în 1949 cu o ipotecă de 42 de dolari pe lună. Fratele mai mare, John Prevost le- spus curioşilor: „A fost un moment șocant. Eram la telefon cu nepoata mea și nu ne venea să credem. Apoi telefonul meu mobil, iPad-ul și telefonul de acasă au luat-o razna”.

Leon al XIV-lea a fost cel mai mic dintre cei trei copii, crescut de un tată care era director de școală și de o mamă care era bibliotecară. „Am avut o copilărie normală. E puțin ciudat, însă toți trei știam încă de mici ce vrem să facem în viaţă”, spune fostul director al unei școli catolice, în vârstă de 71 de ani. „Rob știa că va fi preot de când a învăţat să meargă”, a spus John. „Un vecin i-a spus odată că într-o zi va deveni Papă. O adevărată predicție, nu?” Fratele Papei a spus că în ajunul începerii conclavului au vorbit la telefon și au discutat despre posibilul nume pe care l-ar alege în cazul în care ar fi ales: „I-am spus să nu aleagă Leon, pentru că ar fi fost al 13-lea, dar evident că a făcut câteva cercetări”.

Fratele mai mare, Louis Martín, a spus, la rândul său, că alegerea lui Robert Francis a fost „total neașteptată”. „Stăteam întins în pat. Soția mea m-a sunat și mi-a spus: „Fum alb! Fum alb!’” Așa că am pornit televizorul și am început să mă uit. Și a trecut aproape o oră. Și când a ieșit cardinalul, noi așteptam cu toții, el a spus „Roberto”, am înțeles imediat. Dacă aș fi stat în picioare, s-ar fi putut să mă prăbușesc.” „Când eram mici, făceam mereu trăznăi împreună cu cei doi frați ai mei mai mici, dar el era mereu sfântul. Și îl tachinam: „Într-o zi vei deveni Papă. Ești prea sfânt”. Când a intrat în seminar, a fost … oh wow. Și apoi, cu câțiva ani în urmă, când Papa l-a făcut cardinal, a fost ceva tip… da, chiar s-ar putea întâmpla”.

Familia Prevost este o răscruce de lumi. Bunicii materni, Joseph Martinez și Louise Baquie, erau negri și locuiau în al șaptelea cartier al orașului, o zonă tradițional catolică, plină de persoane cu rădăcini africane, caraibiene și europene, potrivit New York Times, care citează și documente istorice. La începutul secolului al XX-lea cuplul s-a mutat la Chicago și a avut o fiică, Mildred Martinez, mama lui Prevost. Originile Papei au fost descoperite vineri de un genealog din New Orleans, Jari C. Honora, și au fost confirmate pentru The New York Times de John Prevost. „Această descoperire este doar o altă reamintire a cât de interconectați suntem ca americani”, a spus Honora într-un mesaj. „Sper să evidențieze istoria lungă a catolicilor de culoare, liberi și sclavi din această țară, o istorie care include familia Sfântului Părinte”.

Sursa: AVVENIRE / Rador Radio România / Traducerea: Cătălina Păunel