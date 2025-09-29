Fragmente de dronă ar fi fost găsite în zona canalului Șontea Nouă din județul Tulcea / Specialiști de la MApN, SRI și Poliția de frontieră fac cercetări la fața locului
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că a fost informat, în cursul zilei de astăzi, 29 septembrie, despre faptul că în zona canalului Șontea Nouă, din județul Tulcea, a fost semnalată, prin apel la serviciul 112, existența unor fragmente de dronă.
O echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră desfășoară cercetări la fața locului, fragmentele urmând a fi ridicate în vederea expertizării, a precizat MApN.
