Russell T. Vought, omul din spatele eforturilor lui Trump de a obține o președinție atotputernică (NYT)

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Russell T. Vought, directorul bugetar al Casei Albe, pregătea în primăvara acestui an propunerea de buget a administrației Trump pentru 2026, când echipa sa a primit o veste surprinzătoare: echipa de reducere a costurilor a lui Elon Musk elimina în mod unilateral elemente pe care Vought intenționa să le păstreze, scrie New York Times.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Vought, un expert în cifre care rareori ridică vocea, abia și-a putut stăpâni frustrarea, spunându-le colegilor că se simte marginalizat și subminat de haosul Departamentului de Eficiență Guvernamentală condus de Musk, potrivit a șase persoane care au cunoștință de comentariile sale și care, la fel ca și alte persoane intervievate pentru acest articol, au vorbit sub condiția anonimatului, de teama represaliilor.

„Vom lăsa DOGE să distrugă lucrurile, iar noi vom aduna bucățile mai târziu”, le-a spus Vought angajaților săi într-un moment de iritare, potrivit a trei dintre aceste persoane. Purtătoarea de cuvânt a lui Vought, Rachel Cauley, a negat că acesta ar fi făcut astfel de comentarii și că s-ar fi simțit frustrat de Musk.

Vought, care a condus și Biroul de Management și Buget al Casei Albe în primul mandat al președintelui Trump, a petrecut patru ani în exil, departe de putere. A lucrat pe durata președinției lui Joseph R. Biden Jr. dintr-o veche casă cu terasă situată lângă Capitol, unde se plângea de porumbeii care îi infestau acoperișul și a coordonat împreună cu alți loialiști ai lui Trump elaborarea unor planuri ample și detaliate pentru o revenire.

El analizase cu atenție greșelile din primul mandat. Și stabilise pașii necesari pentru a atinge obiectivul conservator mult dorit al unui președinte cu autoritate extinsă în mod dramatic asupra puterii executive, inclusiv puterea de a reduce cheltuielile, de a concedia angajați, de a controla agențiile independente și de a dereglementa economia.

Musk, care a cheltuit peste 250 de milioane de dolari pentru a-l ajuta pe Trump să fie ales, avea celebritatea, accesul la președinte și capitalul politic la care directorul bugetar nu putea niciodată să spere.

Dar Vought avea ceva ce Musk nu avea: își făcuse temele.

În lunile de când Musk s-a certat cu președintele, Vought a început în sfârșit să-și pună planurile în aplicare – remodelând președinția, pas cu pas, prin restabilirea puterilor slăbite după administrația Nixon. Eforturile sale îl ajută pe Trump să-și exercite autoritatea mai agresiv decât orice alt președinte modern și amenință să erodeze sistemul de control și echilibru de lungă durată din sistemul constituțional american.

Acum, pe măsură ce guvernul se îndreaptă spre o închidere atunci când finanțarea federală expiră marți, Vought, în vârstă de 49 de ani, profită de moment pentru a-și promova în continuare obiectivele de reducere a agențiilor și de epurare a angajaților, biroul său spunând agențiilor să se pregătească pentru concedieri în masă, cu excepția cazului în care Congresul poate ajunge la un acord pentru a menține guvernul deschis.

Ultimatumul urmează unei serii de realizări ale lui Vought.

În această vară, el a presat legislatorii să adopte planul său de a anula 9 miliarde de dolari pentru ajutor extern și radiodifuziune publică pe care aceștia le aprobaseră anterior — o cedare neobișnuită a Congresului în fața Casei Albe. Noua lege a adus un alt câștig pentru conservatori: dispariția Corporației pentru Radiodifuziune Publică. Iar un acord încheiat de Vought cu republicanii din Camera Reprezentanților a contribuit la adoptarea legii privind politica internă a lui Trump, care a redus cheltuielile pentru Medicaid și cupoane alimentare.

El a condus o campanie pentru eliminarea a sute de reglementări privind mediul, sănătatea, transporturile, alimentația și siguranța lucrătorilor, spunându-i lui Trump la o ședință a cabinetului din august că eforturile sale au dus la 245 de inițiative de dereglementare în acest an. El a afirmat puterea Casei Albe asupra agențiilor independente, cum ar fi Rezerva Federală, susținând un decret care le-a obligat să-și prezinte măsurile de reglementare biroului său pentru aprobare.

În calitate de șef interimar al Biroului pentru Protecția Financiară a Consumatorilor, agenția însărcinată cu aplicarea normelor de protecție a populației împotriva practicilor financiare abuzive, el a oprit aproape toate activitățile agenției și a încercat să concedieze 90% din personalul acesteia.

În centrul planului lui Vought, spun asociații săi, se află manipularea intenționată a unei bătălii juridice privind puterea Congresului de a decide modul în care sunt cheltuiți banii guvernamentali, creând potențial un nou precedent juridic pentru ca președintele să blocheze cheltuielile pentru orice programe și politici care nu îi plac.

Următorul pas în această luptă este o manevră neîncercată din punct de vedere juridic, prin care administrația Trump ar anula alte 4,9 miliarde de dolari din cheltuielile pentru ajutorul extern — de data aceasta fără aprobarea Congresului. Manevra, cunoscută sub numele de „pocket rescission”, presupune ca Casa Albă să elimine cheltuielile, cu excepția cazului în care Congresul votează pentru a le opri până la 30 septembrie, sfârșitul anului fiscal.

Amenințarea a înfuriat mulți legislatori, inclusiv unii republicani: senatoarea Susan Collins, președinta Comitetului pentru alocări bugetare, a calificat-o drept ilegală. Dar, pe măsură ce termenul limită se apropie, aceștia nu au făcut nimic pentru a o opri. Vought este încrezător că Casa Albă va câștiga bătălia la Curtea Supremă privind măsurile de oprire a cheltuielilor, potrivit asociaților săi.

„El pregătește loviturile de biliard, așezând fiecare bilă la locul ei, una câte una, pentru fiecare mișcare consecutivă”, a spus Grover Norquist, un activist anti-impozite.

Pentru liderii mișcării „Make America Great Again” a lui Trump, Vought este văzut ca arhitectul disciplinat care a canalizat pasiunea MAGA într-un plan de acțiune politic. Activistul asasinat Charlie Kirk, al cărui podcast era unul dintre multele în care Vought își împărtășea în mod regulat opiniile cu baza republicană, l-a numit pe Vought „o vedetă rock absolută”.

Pentru mulți experți juridici, activitatea lui Vought reprezintă o amenințare la adresa fundamentelor democrației.

„Una dintre principalele surse de putere pe care Congresul le are asupra puterii executive este bugetul”, a declarat Eloise Pasachoff, profesor de drept la Universitatea Georgetown. „Dacă puterea executivă nu este controlată de puterea bugetară, atunci sunt foarte puține lucruri care vor controla președintele.”

Ea a adăugat: „Este o provocare fundamentală pentru libertatea fiecărei persoane din America”.

Vought, care a refuzat să fie intervievat prin intermediul purtătoarei sale de cuvânt, vede lucrurile altfel. El a declarat într-un discurs la începutul acestei luni că misiunea sa era să controleze o birocrație federală nealeasă, pe care a comparat-o cu un „cartel care lucrează în spatele ușilor închise”.

„Ne-am angajat acum în deconstrucția acestui stat administrativ”, a spus el. „Pas cu pas, trebuie să acționăm rapid, încercând să ne gândim la ce ar fi făcut fondatorii în aceste circumstanțe și să fim agresivi.”

De-a lungul anilor, Vought a clarificat modul în care își vede țintele. El a spus că Departamentul Educației promovează propaganda „woke-rot”, cum ar fi „pregătirea minorilor pentru așa-numita tranziție de gen”. Că Rezerva Federală „a greșit timp de decenii”. Că Departamentul de Stat și Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională „pun în mod activ Statele Unite într-o situație jenantă”. Că Serviciul Fiscal vizează „familiile aflate în dificultate, într-un efort laș de a susține agenda radicală progresistă a birocrației”. Și, într-o remarcă capturată video descoperită de ProPublica, care a stârnit indignarea multora din Washington, el a spus că dorește ca angajații federali să fie „traumatizați”.

Odată ce directorul bugetar are puterea de a înfometa aceste agenții guvernamentale, a spus Vought, ele pot dispărea. „Vrem să ne asigurăm că birocrația nu se poate reconstitui mai târziu în administrațiile viitoare”, a spus el în podcastul lui Kirk.

„Bulldogul” MAGA

Vought a început să conceapă un plan de reducere a guvernului federal cu mult înainte ca Trump să devină republican.

A crescut ca cel mai mic dintre șapte copii într-o familie religioasă de muncitori din Trumbull, Connecticut. Tatăl său, veteran al Pușcașilor marini, era electrician sindicalist, iar mama sa era profesoară la o școală publică.

Potrivit lui Vought, el a crescut văzând cum părinții săi erau trași în jos de marele guvern.

„Părinții mei lucrau foarte multe ore pentru a-mi plăti studiile”, a spus el la prima sa audiere de confirmare în Senat. „Dar lucrau și multe ore pentru a plăti guvernul în viața lor, și m-am întrebat adesea ce ar fi putut construi și oferi fără o povară atât de mare.”

După absolvirea Wheaton College, o școală creștină evanghelică din Illinois, Vought s-a mutat la Washington pentru a lucra pentru senatorul Phil Gramm din Texas, un campion republican al austerității fiscale.

Gramm și-a amintit de tânărul său angajat ca fiind extrem de harnic, frecventând facultatea de drept seara, în timp ce lucra ziua pentru a-și ajuta șeful să reducă aparatul guvernului.

„Russ a lucrat pentru mine când era copil și sunt mândru de ceea ce face acum”, a spus Gramm, care s-a retras din Senat în 2002.

Vought a continuat să conducă politica bugetară pentru republicanii din Camera Reprezentanților în timpul ascensiunii mișcării Tea Party, când cererea populistă pentru un guvern mai mic a propulsat o val de conservatori intransigenți la Washington.

Nu era de la sine înțeles că se va alătura primei administrații Trump. Vought, despre care prietenii spun că este profund motivat de credința sa și că deseori conduce cursuri de studiu biblic pentru adulți la biserica sa baptistă, a luat în considerare să renunțe la Washington pentru a urma seminarul și a deveni pastor. În 2017, a răspuns chemării Casei Albe.

În timpul primului mandat al domnului Trump, Vought a susținut că președintele avea puterea de a bloca cheltuielile federale aprobate de Congres. El a făcut parte dintr-un grup de oficiali ai Casei Albe care au înghețat cheltuielile militare pentru Ucraina în ciuda opoziției Congresului, deschizând calea către punerea sub acuzare a președintelui.

De asemenea, a contribuit la ideea de a folosi puterile de urgență pentru a construi un zid la frontieră fără aprobarea Congresului și a promovat un decret prezidențial care i-ar fi permis președintelui să concedieze cu ușurință zeci de mii de funcționari publici.

Biroul bugetar a fost în cele din urmă obligat să restabilească fondurile pentru Ucraina, iar celelalte măsuri au fost anulate de administrația Biden.

După alegerile din 2020, Vought a înființat Centrul pentru Reînnoirea Americii, un grup de reflecție dedicat susținerii politicilor lui Trump.

În 2022, el a publicat un „buget paralel” de 104 pagini, o rețetă pentru eliminarea „flagelului birocrației trezite și înarmate îndreptate împotriva poporului american”: reduceri drastice ale fondurilor alocate Medicaid, ajutorului extern, cercetării științifice și altor programe.

Indignat când Kevin McCarthy, președintele republican al Camerei Reprezentanților, a încheiat un acord cu Biden pentru a ridica plafonul datoriei, Vought i-a împins pe republicanii din Cameră să ia măsura extraordinară de a-și destitui liderul.

Vought a fost o prezență constantă în grupul de discuții al House Freedom Caucus, conservatorii de linie dură care l-au răsturnat pe McCarthy — încurajându-i și împingându-i să își asume ceea ce părea un risc politic enorm, a spus fostul reprezentant Matt Gaetz din Florida, care a condus demersul.

„Când oamenii se speriau sau se îngrijorau cu privire la impactul politic, la sarcinile comitetului, el era întotdeauna acolo, încurajându-i cu tărie”, a spus Gaetz.

„El insufla curaj oamenilor.”

Comentariile publice ale lui Vought au început să capete o tentă mai dură. Think tank-ul său a publicat documente care stabileau motivele pentru care ar fi legal să se desfășoare trupe pe teritoriul SUA și susțineau eliminarea normei post-Watergate privind independența Departamentului Justiției.

Stephen K. Bannon, fostul consilier al lui Trump, al cărui podcast „War Room” este popular în rândul bazei, l-a declarat „buldogul MAGA”.

Înapoi la Casa Albă

După ce Trump a câștigat un al doilea mandat, Vought s-a dedicat pregătirii pentru o nouă încercare — una mai mare, mai îndrăzneață și, mai ales, durabilă.

Având în vedere următorul său rol, Vought a descris modul în care directorul bugetar al Casei Albe ar fi esențial în transformarea guvernului federal. „Președinții folosesc O.M.B. pentru a domina birocrația, statul administrativ”, a declarat el comentatorului conservator Tucker Carlson la câteva zile după alegerile din 2024.

Cercetările lui Vought au fost prezentate în Project 2025, planul politic pregătit de Heritage Foundation pentru revenirea lui Trump la putere. Vought a redactat, de asemenea, potențiale ordine executive.

Dar tensiunile au apărut la scurt timp după ce Musk a aterizat la Washington cu mandatul de a răsturna birocrația federală.

Vought a fost indignat când DOGE a semănat haosul trimițând un e-mail în care cerea angajaților federali să detaliaze cinci realizări în fiecare săptămână sau să-și piardă locurile de muncă, au declarat trei persoane care cunoșteau problema. Vought a susținut epurarea angajaților federali, dar s-a plâns că e-mailul a ocolit procesul legal pentru chestiuni de personal, creând ceea ce el considera a fi o răspundere inutilă.

Deși Vought a cerut desființarea Departamentului Educației, el a fost iritat când DOGE a decis să desființeze biroul de date al agenției, care urmărește performanțele academice ale studenților, potrivit a două persoane familiarizate cu evenimentele. Administrația avea nevoie de date pentru a informa eforturile de descurajare a admiterii în facultate pe criteriul rasei, pentru a reduce anumite programe pentru studenții săraci și cu dizabilități și pentru a promova școlile charter, au spus aceste persoane.

Purtătoarea de cuvânt a lui Vought, Cauley, a calificat relatările despre aceste episoade ca fiind „false”. Musk și reprezentanții săi nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Vought a restabilit ulterior o parte din birou, dar cu personal limitat. Departamentul Educației a publicat oferte de locuri de muncă pentru a reface unele dintre posturi.

„DOGE ar fi fost mult mai eficientă încă din prima zi dacă s-ar fi deranjat să-l întrebe pe Russ și echipa sa cum să-și atingă obiectivele”, a spus Joe Grogan, un prieten al lui Vought care a condus Consiliul de Politică Internă al Casei Albe în prima administrație Trump.

Acum, în era post-Musk, Vought pare să se bucure de momentul său.

Lucrează multe ore și în weekenduri în apartamentul său din clădirea Eisenhower Executive Office Building, situată lângă Casa Albă, unde supraveghează un personal de peste 500 de oameni.

Pe perete se află o fotografie a președintelui său preferat, Calvin Coolidge, băiatul de la fermă și primarul unui oraș mic, despre care istoricii spun că a întruchipat în mod pur principiile conservatoare ale unui guvern mic și ale austerității fiscale.

În jurul casei sale din suburbia Virginiei, vecinii săi – inclusiv foști angajați federali care și-au pierdut locurile de muncă sub administrația Trump – au plantat pancarte pe peluză pe care scrie „Susținem angajații noștri federali”.

În Casa Albă, Vought nu este considerat parte din cercul restrâns al lui Trump, potrivit a patru persoane care cunosc dinamica relațiilor. El citează regulat din Biblie și nu înjură niciodată – un contrast puternic cu președintele. Dar persoanele familiarizate cu relația dintre cei doi bărbați spun că președintele recunoaște în Vought ceva ce apreciază foarte mult: un loialist experimentat care știe cum să folosească bugetul federal pentru a realiza ceea ce dorește Trump.

„Russ știe exact cum să demonteze Deep State și să pună capăt guvernului militarizat”, a scris Trump într-o declarație atunci când l-a nominalizat pe Vought.

Acum, Vought pregătește terenul pentru a-și atinge unul dintre obiectivele principale: asigurarea autorității președintelui de a bloca cheltuielile aprobate de Congres pentru programele care nu îi plac.

În acest scop, Vought pune bazele unei bătălii juridice privind Legea privind controlul confiscărilor din 1974, adoptată de Congres în urma măsurilor luate de președintele Richard Nixon pentru a bloca cheltuielile agențiilor cu care nu era de acord.

Vought, care susține că legea este neconstituțională, ar dori să o vadă abrogată.

Acest obiectiv l-a determinat să adopte actualul pachet „pocket rescissions”.

Prietenii lui Vought spun că acțiunile sale sunt menite să provoace un proces din partea Oficiului pentru Responsabilitate Guvernamentală, organismul de supraveghere al Congresului, care a declarat că așa numitul “pocket rescissions” este ilegal și „ar ceda puterea Congresului asupra bugetului”.

„Russ este absolut convins că se află pe o bază juridică solidă și că va fi achitat de Curtea Supremă”, a spus Grogan.

Edda Emmanuelli Perez, consilierul general al Biroului de Responsabilitate Guvernamentală, nu a fost de acord, afirmând într-un interviu: „Pentru a nu cheltui banii, legile ar trebui modificate. Iar președintele nu are puterea unilaterală de a modifica legile”.

Rob Fairweather, care a lucrat 42 de ani la Oficiul de Management și Buget și a scris o carte despre modul în care funcționează acesta, a spus că Vought are motive să aibă încredere într-o victorie juridică.

„Ceea ce face el este radical, dar este bine gândit”, a spus Fairweather. „A avut toți acești ani la dispoziție pentru a planifica. A analizat cu atenție autoritățile și limitele existente și le depășește, plecând de la premisa că cel puțin o parte din ele vor rezista în instanță.”

Vought așteaptă deja cu nerăbdare acest rezultat, declară în emisiunea lui Glenn Beck din această primăvară: „Ca urmare, vom avea o birocrație mult mai redusă.”