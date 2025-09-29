Mercenarul Horațiu Potra, fiul său și un nepot au fost arestați în Dubai / Autoritățile române poartă discuții pentru extrădarea acestora în România

Ministerul Justiției a anunțat, luni, într-un comunicat de presă că în cursul zilei la vârful Ministerului Justiției au fost purtate discuții, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite.

„În cadrul acestor discuții, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare.

În acest mod, a fost confirmat succesul înregistrat de Ministerul Justiției, în cooperare cu celelalte autorități române implicate în a obține punerea în executare a mandatului de arestare, în cadrul procedurilor de cooperare judiciară, cu privire la cele 3 persoane.

Precizăm că informații detaliate cu privire la aceste proceduri nu au putut și nu pot fi comunicate, pentru a nu aduce atingere obiectivului final, respectiv extrădarea celor 3 cetățeni români”, se mai arată în comunicat.

Ministerul Justiției mai precizează că, în cadrul videoconferinței, s-au purtat discuții despre continuarea negocierilor pentru viitoarele tratate privind asistența judiciară internațională în materie penală și extrădarea.

Mercenarul Horațiu Potra, dat în urmărire internațională în dosarul lui Călin Georgescu, a fost reținut pe 24 septembrie în Dubai, au declarat pentru G4Media surse apropiate anchetei. Horațiu Potra a fost reținut de autoritățile din Dubai împreună cu fiul său în timp ce încercau să plece din țară.

Procurorul general Alex Florența a declarat recent că are indicii că Potra vrea să ceară azil politic în Rusia.

Potra e acuzat de procurori că a instrumentat împreună cu Călin Georgescu un protest violent prin care ar fi vrut să răstoarne puterea legitimă din România.

Parchetul General a expus multiple legături ale lui Potra și ale apropiaților săi cu Rusia.

România nu are un tratat de extrădare cu Dubai, ceea ce înseamnă că Potra va fi dus în fața unei instanțe ca să confirme mandatul de arestare emis de autoritățile române. Dacă mandatul va fi confirmat, e posibil ca Potra să fie plasat în arest în Dubai.

Procurorul general, Alex Florența, a confirmat în data de 16 septembrie trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu, pentru șase infracțiuni, printre care instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Alături de acesta a fost trimis în judecată și Hoațiu Potra, acuzat de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, nerespectarea regimului materiilor explozive, orice operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică;.