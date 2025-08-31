FOTO Primul Centru de colectare a deșeurilor cu aport voluntar din România, inaugurat la Dumbrăvița. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu: „Un proiect absolut vital pentru comunitate”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a participat duminică, 31 august, la prezentarea primului Centru de colectare deșeuri cu aport voluntar (CAV) din țară, care va funcționa în comuna periubană Dumbrăvița de lângă Timișoara.

Au fost instalate 16 containere pentru deșeuri: textile, electrice și electrocasnice mici, deșeuri periculoase, obiecte de uz casnic, frigorific pentru leșuri de animale, hârtie și carton, deșeuri plastice, lemn și mobilier, sticlă, anvelope, metal, deșeuri de grădină, construcții și moloz.

Centrul de colectare a fost realizat de Ministerul Mediului, cu fonduri europene în valoare de 4,5 milioane de lei, prin PNRR.

„Este primul CAV de la nivel național care se inaugurează din PNRR, un proiect absolut vital pentru comunitate. Aici vor fi aduse aproximativ 1.600 de tone de deșeuri în fiecare an. Sunt deșeuri care astăzi ajung pe câmpuri, la gropile de gunoi, fără să mai poată fi reciclate. Aici va fi un hub de unde vor putea fi salvate aceste resurse.

Știm cu toții cu ce probleme se confruntă comunitățile locale, toate câmpurile sunt pline de deșeuri din construcții, nu mai vorbim de alte tipuri de deșeuri periculoase, care vor fi de asemenea colectate aici. E o investiție în sănătate, o investiție într-o comunitate care se va dezvolta sustenabil”, a declarat Diana Buzoianu.

Ținta inițială: 500 de centre, redusă la 300

La nivel național exista o țintă de 500 de CAV-uri, care urmau să fie realizate cu bani din PNRR, însă Comisia Europeană a scăzut ținta la 300 de astfel de centre. Pe de altă parte, lucrările la celelalte centre din țară sunt însă mult întârziate.

„Vom reuși să implementăm mai multe de 300 de CAV-uri prin PNRR, dar tot nu vom ajunge la 500 din fonduri europene. Pentru restul, care au fost incluse inițial în PNRR, încercăm să le mutăm pe bugetul național, pe bugetul AFM, să găsim alte surse de finanțare, să fie salvate toate aceste proiecte.

Suntem într-un punct în care licitațiile centralizate, realizate până în acest moment pentru toate echipamentele pe care le vedeți – pentru containere – au blocat realizarea acestor proiecte într-un timp cât mai scurt. Autoritățile de la nivel central au tendința mereu să centralizeze, astfel încât poți să te trezești că blochezi achiziții pentru toată țara. Descentralizând, pierzi din control, dar poate că la final vei debloca mult mai multe proiecte decât dacă faci o singură achiziție.

Proiecte fundamental necesare pentru români prin PNRR – de la Apele Române, pe infrastructura împotriva inundațiilor – au fost blocate pentru că s-a centralizat achiziția. La fel și la CAV-uri. Din perspectiva mea, pe viitor, achizițiile ar trebui să se facă cât mai descentralizat”, a mai declarat Diana Buzoianu.

Centrul din Dumbrăvița, operațional în septembrie

Centrul de colectare a deșeurilor cu aport voluntar de la Dumbrăvița, amplasat în zona de lângă centura Timișoarei, va intra efectiv în funcțiune în cursul lunii septembrie, după ce va fi ales un operator.

„După lupte seculare care au durat mult prea mult timp, mă bucur că el este în sfârșit finalizat. Așteptăm să terminăm cât mai repede procedura de atribuire a delegării de operare, astfel încât cetățenii să beneficieze de el. În a doua jumătate din septembrie, sfârșitul lunii, va deveni operațional.

Acest CAV rezolvă și una din problemele sesizate de cetățeni de-a lungul timpului. De mult timp a apărut această nevoie de a colecta selectiv anumite tipuri de deșeuri”, a spus primarul USR-ist al Dumbrăviței, Horia Bugarin.

Deponeul va putea fi utilizat gratuit, pe baza unui document de identitate, doar de locuitorii din Dumbrăvița.