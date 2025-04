FOTO Panouri electorale ale lui Nicușor Dan în diaspora / Primarul general al Capitalei publică imagini din New York și mai multe capitale europene / Care este mesajul său electoral

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a publicat pe pagina sa de Instagram o serie de imagini cu panourile sale de campanie din Madrid, Londra, Roma, Paris, Berlin, Bruxelles, New York.

Mesajul său electoral pentru românii din afara țării este: „De ce le e frică de Diaspora?”

Această prezentare necesită JavaScript.

Seria de fotografii este însoțită de următorul mesaj:

„Acolo unde milioane de români muncesc, trăiesc și speră la o schimbare reală în România.

Acolo unde mesajul nostru pentru Diaspora pune o întrebare simplă:

„De ce le e frică de Diaspora?”

Și tot acolo, în limba locului, le spunem românilor din Diaspora:

🇪🇸 Vamos, rumanos!

🇬🇧 Let’s do it, Romanians!

🇮🇹 Forza, Romeni!

🇫🇷 Allez, les Roumains!

🇩🇪 Packen wir es an, Rumänien!

România are nevoie de voi.

Mulțumim românilor care ne-au trimis imagini!”

View this post on Instagram A post shared by Nicușor Dan (@nicusor.dan.pg)