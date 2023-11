FOTO Fenomentul ”Blood Aurora” fotografiat de la 10.000 de metri / Un pilot TAROM a văzut fenomenul când se afla deasupra Budapestei

Un pilot al unei aeronave Tarom a surprins aurora sângerie de la 10.000 de metri altitudine deasupra orașului Budapesta din Ungaria, iar imaginele sunt de o frumusețe rar întâlnită, relatează Monitorul de Cluj.

”Incredibil! Nu am văzut așa ceva în 43 de ani de aviație. Blood Aurora i se spune. Este un fenomen extrem de rar, mai ales în această zonă geografică. Am văzut-o duminică seara, venind de la Paris. Noi eram la nivel 390 (flight level 390, 39.000 de picioare, aproximativ 10.000 de metri – n.red). Orașul de sub noi este Budapesta!”, a explicat pilotul Cezar Osiceanu.

Aurorele de culoare roșie sunt foarte rare și sunt produse de moleculele de oxigen situate la altitudini de peste 320 kilometri. Moleculele de azot produc aurore boreale de culoare albastră sau albastră-purpurie.