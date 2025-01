FOTO De la extravagant la intim: Revenirea surprinzătoare a lui Jacquemus la Paris Couture Fashion Week

Pentru marea sa revenire la Săptămâna Modei de la Paris, Simon Porte Jacquemus a optat pentru ceva mic – extrem de mic, de fapt, relatează WWD.

În contrast cu extravagantele sale prezentări de până acum, designerul a organizat un show pentru doar 40 de persoane, în apartamentul privat al arhitectului Auguste Perret, o bijuterie Art Deco cu lambriuri din stejar și coloane de beton. Gândiți-vă la o petrecere în casă, cu invitați precum Pamela Anderson, starul K-pop Hongjoong și fosta Primă Doamnă a Franței, Carla Bruni. Aceasta a pozat lângă o statuie Aristide Maillol amplasată în mijlocul sufrageriei, purtând o rochie de seară neagră, cu umeri dezgoliți, trenă în stil sirenă și ochelari de soare întunecați.

Cum era de așteptat, o șampanie s-a vărsat înainte ca atmosfera să se încălzească cu adevărat. În baia albastră, Inès de la Fressange s-a întrebat cu voce tare despre prezența unui iPhone sub chiuvetă – parte a unui parteneriat cu Apple pentru a captura defilarea mixtă, intitulată „La Croisière,” utilizând sistemul de camere al dispozitivului iPhone 16 Pro Max. „Mai bine faci baie în costum de baie,” a glumit ea.

Jacquemus, care a deschis recent un magazin în New York și are planuri pentru unul în Los Angeles, a declarat că s-a inspirat din poveștile designerilor francezi precum Christian Dior și Gabrielle „Coco” Chanel, care au cucerit America. „M-am gândit cum ar fi arătat brandul meu în anii ’50,” a explicat el după show. „Am vrut ceva foarte intim, aproape ca un moment de salon. Am vizionat multe prezentări vechi de couture și am vrut, sincer, să fiu în fața voastră cu doar siluetele mele, fără artificii. Pentru că prezentările Jacquemus sunt mereu în locații spectaculoase, uneori colecția risca să fie eclipsată.”

Pentru a adăuga un plus de glamour, castingul său a inclus modele veterane precum Doutzen Kroes, Liya Kebede și Irina Shayk. Christy Turlington a arătat serenă într-un palton negru cambrat, cu o fustă cu talie joasă, iar Eva Herzigova a purtat o jachetă albă din poplin, cu spatele în formă de cocon, asociată cu pantaloni sculpturali, curbați, de culoare neagră.

Jacquemus a explorat formele sale geometrice emblematice cu topuri tabard, fuste circulare și rochii în formă de clepsidră, inspirate de Marilyn Monroe. Modelele masculine, cu curele extrem de strânse, păreau pregătite să o concureze pe Kim Kardashian într-un turneu de waist training. O rochie galben-palid evoca eleganța lui Grace Kelly din „To Catch a Thief” – deși cenzorii ar fi avut rețineri față de sutienul conic ce străpungea tricotul fin. Alte ținute erau mai senzuale, precum rochia „nud” din jersey negru purtată de Adriana Lima, dar și de invitata din primul rând, Tyla.

În colecția pentru bărbați, s-au remarcat influențe americane, cu variante de jachete workwear, sacouri preppy și denim croit.

Părea clar că Jacquemus, despre care s-a speculat toamna trecută că ar putea prelua Chanel, era hotărât să demonstreze că are capacitatea, dacă nu de a conduce un brand de patrimoniu, atunci de a deveni el însuși unul, după ce a sărbătorit 15 ani de activitate anul trecut. „Sunt foarte fericit, pentru că am forțat atelierul să se autodepășească cu această colecție,” a spus designerul, menționând că o rochie de pene, delicată ca un puf de pudră, a fost realizată cu ajutorul atelierului Lemarié, deținut de Chanel.

Cu toate acestea, deși colecția a fost cea mai matură de până acum, multe dintre siluete păreau familiare, cu influențe de la Schiaparelli, Alaïa și Bottega Veneta. „Mai am încă mult de lucru,” a recunoscut Jacquemus, spunând că abia începe călătoria sa în lumea haute couture.

Designerul caută un investitor minoritar pentru a finanța expansiunea în retail și produse de beauty, ceea ce i-ar putea oferi mai multe resurse în viitor. Deocamdată, și-a reafirmat poziția revenind pe calendarul oficial al Săptămânii Modei de la Paris, după ani în care a mers pe cont propriu. „Nu aș fi putut să prezint această colecție în altă parte, și era ceva ce îmi lipsea, într-un fel,” a spus el, declarând că aceasta este „un nou capitol pentru brand.”