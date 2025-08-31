G4Media.ro
FOTO Câteva zeci de protestatari pro-Palestina s-au adunat în Piața Universității

FOTO Câteva zeci de protestatari pro-Palestina s-au adunat în Piața Universității

Câteva zeci de protestatari pro-Palestina s-au adunat, duminică, în Piața Universității din București.

știre în curs de actualizare

