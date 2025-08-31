FOTO Câteva zeci de protestatari pro-Palestina s-au adunat în Piața Universității

Cătălin Predoiu, la 35 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990: Rezistenţa faţă de integrarea rapidă în Vest a fost evidentă odată cu modul în care fenomenul Piața Universității a fost reprimat prin violență / Şi astăzi ne confruntăm cu forţe aparent civice şi politice vizibile sau mai puţin observabile care încearcă să schimbe cursul istoric al ţării