FOTO Câteva zeci de protestatari pro-Palestina s-au adunat în Piața Universității
Câteva zeci de protestatari pro-Palestina s-au adunat, duminică, în Piața Universității din București.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
știre în curs de actualizare
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Ion Iliescu și educația din România: de la fenomenul Piața Universității la „mecanica fluidelor” ca fundament pentru mersul lucrurilor în învățământ – Edupedu.ro
Elevii şi studenţii protestează duminică, în Capitală, faţă de scăderea fondului de burse: Nu din burse strângi averi, stimaţi politicieni!
Cătălin Predoiu, la 35 de ani de la Mineriada din 13-15 iunie 1990: Rezistenţa faţă de integrarea rapidă în Vest a fost evidentă odată cu modul în care fenomenul Piața Universității a fost reprimat prin violență / Şi astăzi ne confruntăm cu forţe aparent civice şi politice vizibile sau mai puţin observabile care încearcă să schimbe cursul istoric al ţării
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.