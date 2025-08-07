Fotbalul românesc în Europa. FCSB – Drita, CFR Cluj – Sporting Braga și Universitatea Craiova – Trnava: Cine transmite la tv partidele

FCSB și-a luat adio săptămâna trecută de la visul Ligii Campionilor după înfrângerea tur-retur cu Shkendija, iar acum se vede nevoită să lupte din turul trei preliminar al Europa League pentru a spera la o toamnă cu meciuri în a doua competiție europeană ca valoare.

Campioana României joacă cu Drita, campioana din Kosovo, în dublă manșă, iar primul meci, cel de pe Arena Națională, are startul astăzi, 7 august, și se poate vedea live pe PRO TV și online pe Voyo începând cu ora 21:30.

Kosovarii vin și ei după o eliminare din turul doi al Ligii Campionilor, cedând în fața danezilor de la FC Copenhaga.

Învingătoarea dintre FCSB și Kosovo va da piept în play-off-ul Europa League cu formația scoțiană de la Aberdeen. De partea cealaltă, pierzătoarea ar urma să joace în play-off-ul Conference League cu învingătoarea dintre FC Differdange 03 (Luxemburg) și FCI Levadia Talinn (Estonia)

Returul va avea loc la o săptămână distanță, în Kosovo.

CFR Cluj, meci tare

CFR Cluj a trecut de primele două tururi, la limită, iar acum așteaptă probabil cel mai greu adversar de pe traseu – Sporting Braga.

CFR Cluj – Sporting Braga are loc astăzi, 7 august, de la ora 19:30, pe stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj Napoca. Partida se va putea vedea la tv pe Prima Sport 1.

Vicecampioana României a trecut maghiarii de la Paks în primul tur (3-0) și de elvețienii de la Lugano în cel de-al doilea (1-0). În tabăra cealaltă, Braga a început competiția direct din turul doi, acolo unde a învins-o pe Levski Sofia (1-0).

În cazul unei victorii în dublă manșă, clujenii ar urma să înfrunte în play-off-ul Europa League pe Lincoln Reds Imp (Gibraltar) sau FC Noah (Armenia). Echipa pierzătoare ar pica în play-off-ul Conference League, acolo unde ar urma să o întâlnească pe învingătoarea dintre BK Hacken (Suedia) și SK Brann (Norvegia).

Returul va avea loc o săptămână mai târziu, în Portugalia.

Universitatea Craiova în drumul spre tabloul principal din Conference League

Universitatea Craiova își continuă drumul spre tabloul principal din Conference League, după ce a trecut în turul al doilea de Saravejo (5-2). De această dată formația antrenată de Mirel Rădoi o întâlnește pe Spartak Trnava.

Universitatea Craiova – Spartak Trnava are loc astăzi, 7 august, de la ora 21:30, pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. Duelul se va putea vedea la tv începând cu ora 21:30 pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

În cazul unui scenariu fericit, alb-albaștrii ar mai avea de disputat o ultimă dublă manșă cu Viking (Norvegia) sau Basakeshir (Istanbul) pentru a ajunge pe tabloul principal din Conference League. Dacă Craiova nu va reuși să treacă de Trnava, își va lua adio de la fotbalul european pentru acest sezon.

Returul va avea loc pe 14 august, în Slovacia.