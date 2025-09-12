Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat pentru tentativă de lovitură de stat / SUA amenință cu represalii

Fostul şef de stat brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro a fost condamnat joi la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, la capătul unui proces istoric, în ciuda presiunilor intense exercitate de preşedintele american, Donald Trump, în favoarea sa, transmite France Presse, citată de Agerpres.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, a promis imediat represalii: Statele Unite vor „răspunde în consecinţă” la această condamnare „nedreaptă”, a spus el. Brazilia a răspuns că nu se va lăsa „intimidată” de „ameninţări”.

Cu patru voturi pentru şi unul împotrivă, Curtea Supremă l-a găsit vinovat pe fostul preşedinte brazilian (2019-2022), în vârstă de 70 de ani, condamnându-l la 27 de ani şi trei luni de închisoare. Condamnarea intervine cu puţin peste un an înainte de alegerile prezidenţiale din 2026.

Bolsonaro a fost recunoscut şef al unei „organizaţii criminale” care a conspirat pentru a-i asigura „rămânerea autoritară la putere” după înfrângerea sa de către actualul preşedinte de stânga, Luiz Inacio Lula da Silva, în alegerile de la sfârşitul anului 2022.

Potrivit acuzării, planul includea asasinarea lui Lula, dar nu a reuşit să se materializeze din cauza lipsei de sprijin din partea ierarhiei militare.

Revoltele care au avut loc la 8 ianuarie 2023, la o săptămână după învestirea lui Lula, când mii de susţinători ai lui Bolsonaro au luat cu asalt şi au vandalizat sediul instituţiilor din Brasilia, ar fi fost „ultima speranţă” de reuşită a complotului.

Ineligibil până în 2030 şi aflat în arest la domiciliu, Bolsonaro nu a participat la audiere, din motive de sănătate, potrivit apărării sale.