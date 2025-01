Fost coechipier al lui Lance Armstrong: „Nu am știut că se dopează. O persoană extraordinară”

Lance Armstrong a fost deposedat de cele șapte Tururi ale Franței câștigate după ce a fost dovedit faptul că s-a dopat. La ani distanță de la momentul în care concura, fostul ciclist american este încă lăudat. Jose Azevedo, fost coechipier al texanului, a precizat că nu știa că Lance se dopează și că este un om extraordinar.

Într-un interviu pentru O Jogo, Jose Azevedo (fost coechipier cu Lance Armstrong) a dezvăluit că americanul a fost cel mai bun coechipier pe care l-a avut în carieră și că imaginea pe care o arăta în fața camerelor era total diferită față de cea de coechipier.

„Ca persoană, ca coechipier, a fost cel mai bun”, spune Azevedo, în vârstă de 51 de ani.

„Sunt mândru de cariera mea de ciclist. Sunt mândru că am concurat pentru ONCE, condus de Manolo Sainz, care a avut și el probleme.

Și că am concurat pentru US Postal și Discovery, că am fost coechipierul lui Armstrong, că Johan Bruyneel mi-a fost director sportiv.

Sunt oameni de la care am învățat foarte multe despre ciclism. În ceea ce privește organizarea structurală, programarea, planificarea, comportamentul cu cicliștii, chiar și partea psihologică”, transmite Jose Azevedo pentru sursa citată.

„Eu știu astăzi că Armstrong a folosit substanțe interzise doar pentru că el a spus-o. Pentru că nu am văzut asta niciodată. Nu am fost niciodată obligat în cadrul echipei să folosesc produse dopante. A fost ceva ce m-a trecut complet cu vederea.

Aveam misiunea mea în echipă, programul meu, responsabilitățile mele, mergeam la concursuri și știam care era locul meu și ce mi se cerea, să-l ajut pe Armstrong să câștige. Asta a fost tot ce mi-a păsat”, spune Azevedo.

„Sunt mândru de ceea ce am făcut în cariera mea. Ce s-a întâmplat, i s-a întâmplat lui. Nu am de gând să spun nimic rău despre el, pentru că, ca persoană, ca coechipier, a fost cel mai bun care există.

Nu s-a comportat niciodată ca o vedetă, nu a fost niciodată lipsit de respect față de noi, întotdeauna ne-a apreciat munca. Iar noi nu eram acolo din obligație, eram plătiți să lucrăm pentru el. Și întotdeauna a avut un cuvânt de mulțumire”, completează Azevedo.

🎙 Décla / 🇵🇹 José Azevedo déclare qu’il n’avait jamais été mis au courant du programme de dopage de son leader Armstrong : „En tant que personne, en tant que coéquipier, il était le meilleur.”https://t.co/UO4DZ7ZRLk via @CyclingUpToDat3 (🇬🇧) — Renaud Breban (@RenaudB31) January 6, 2025

Lance Armstrong, sinonim cu succesul financiar de neegalat în ciclism, cu toate că a fost prins trișând

Lance Armstrong a fost deposedat de toate cele 7 Tururi ale Franței câștigate, dar acest lucru nu l-a împiedicat să adune o adevărată avere de-a lungul carierei.

S-a impus în Le Tour între 1999 și 2005, iar povestea sa este una impresionantă: a făcut carieră după ce a câștigat lupta cu un cancer testicular.

A fost numit sportivul mondial al anului 2003, iar cu ajutorul mărcii LiveStrong (element de bază al industriei de fitness la mijlocul anilor 2000) a adunat sume importante de bani.

A fost prins trișând la ani de zile după ce s-a retras din sportul profesionist, iar cele șapte Tururi al Franței i-au fost retrase din palmares.

Americanul are o avere estimată la 39,75 de milioane de lire sterline.