Topul celor mai bogați cicliști din lume – Lance Armstrong, trișor dovedit, lider al ierarhiei

De-a lungul timpului, Marea Britanie a dat unii dintre cei mai valoroși cicliști din lume, iar cele mai recente exemple sunt cele ale lui Mark Cavendish și Chris Froome. Cu toate acestea, cel mai bogat rutier din lume vine din SUA, iar numele său este asociat cu deposedarea de cele 7 Tururi ale Franței câștigate. Vorbim despre Lance Armstrong.

Mark Cavendish a părăsit lumea ciclismului profesionist, iar de numele acestuia se leagă multe dintre momentele memorabile din ciclismului ultimilor zeci de ani.

Sir Mark Cavendish „a apărat” cu succes numele Marii Britanii în competițiile internaționale, el fiind unul dintre cei mai importanți vectori de imagine pentru acest sport.

În vârstă de 39 de ani, Cavendish deține recordul pentru cele mai multe victorii de etapă în Turul Franței: 35 de succese în 15 sezoane.

A impresionat de asemenea și în Turul Italiei sau Turul Spaniei.

Conform express.co.uk, Cavendish a adunat în carieră undeva la 7,9 milioane de lire sterline.

Mark Cavendish is finally retiring and we want to pay tribute to him by going through the most hilarious moments of his professional career in this thread, let’s travel 20 years back in time! ⬇️ pic.twitter.com/ffUsZgZkKe

În topul celor mai bogați cicliști din Marea Britanie (în fața lui Cavendish) este legendarul Chris Froome. Născut în Kenya, Froome a ridicat steagul Marii Britanii pe cele mai înalte culmi în Turul Franței, competiție majoră pe care a câștigat-o de patru ori în carieră: 2013, 2015, 2016 și 2017.

A mai triumfat în Il Giro (2018) și de două ori în La Vuelta (2011 și 2017). De-a lungul carierei, Chris a adunat undeva la 9,5 milioane de lire sterline.

Este însă departe de a fi rutierul cu cei mai mulți bani din conturi.

Lance Armstrong a fost deposedat de toate cele 7 Tururi ale Franței câștigate, dar acest lucru nu l-a împiedicat să adune o adevărată avere de-a lungul carierei.

S-a impus în Le Tour între 1999 și 2005, iar povestea sa este una impresionantă: a făcut carieră după ce a câștigat lupta cu un cancer testicular.

A fost numit sportivul mondial al anului 2003, iar cu ajutorul mărcii LiveStrong (element de bază al industriei de fitness la mijlocul anilor 2000) a adunat sume importante de bani.

A fost prins trișând la ani de zile după ce s-a retras din sportul profesionist, iar cele șapte Tururi al Franței i-au fost retrase din palmares.

Conform sursei citate, are însă o avere estimată la 39,75 de milioane de lire sterline. Lance are în conturi mai mulți bani decât Cavendish și Froome la un loc, completează informația scotsman.com.

Over the last ~year I’ve definitely doubled down on my own health and wellness.

Some days I go hard and others are more chill.

But every single day has one objective and that’s to move.

Doesn’t have to be a 🔨 session in the gym or on the bike. Could just be a 20 minute walk… pic.twitter.com/jIEYIPP0Zx

— Lance Armstrong (@lancearmstrong) October 26, 2024