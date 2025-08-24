G4Media.ro
Focuri de armă cu un pistol tip airsoft la Râmnicu Vâlcea asupra…

Mașină de poliție pe străzile din Centrul Vechi din București.
Mașină de poliție / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Focuri de armă cu un pistol tip airsoft la Râmnicu Vâlcea asupra unui autoturism în care se afla o femeie / Suspectul a fost imobilizat de polițiști

Poliţiştii vâlceni efectuează cercetări după ce un bărbat, în vârstă de 30 de ani, originar din judeţ, ar fi tras două focuri cu un pistol tip airsoft asupra autoturismului în care se afla o femeie, transmite Agerpres.

„În data de 23 august, în apropierea restaurantului Ramada, a avut loc un incident care a creat panică. O persoană de sex feminin a apelat numărul unic de urgenţă 112, sesizând faptul că un bărbat necunoscut ar fi tras două focuri de armă asupra autoturismului în care se afla. La scurt timp după apel, poliţiştii au intervenit prompt, reuşind identificarea şi imobilizarea suspectului. Acesta a fost condus la sediul Poliţiei municipiului Râmnicu Vâlcea pentru continuarea cercetărilor”, se arată într-un comunicat de presă transmis duminică de IPJ Vâlcea.

Pistolul de tip airsoft nu este supus regimului de autorizare.

Persoana care a sesizat incidentul a refuzat emiterea unui ordin de protecţie, a indicat sursa citată.

Poliţiştii continuă cercetările urmând a fi dispuse măsurile legale care se impun.

