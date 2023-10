‘Foarte probabil’, forțele rusești și-au doborât unul dintre propriile avioane, iar pierderea este semnificativă (ministerul britanic al Apărării)

Ministerul britanic al Apărării afirmă, în cea mai recentă actualizare a informațiilor legate de război, că este „foarte probabil” ca forțele ruse de apărare aeriană să fi doborât unul dintre propriile avioane deasupra orașului Tokmak, în sud-vestul Ucrainei, transmite Sky News.

Pierderea este semnificativă, deoarece este „probabil” doar al cincilea Su-35S – „cel mai avansat avion de luptă rusesc în serviciu pe scară largă” – care a fost distrus în timpul războiului.

Locația este, de asemenea, relevantă, spune ministerul, deoarece Tokmak este un „oraș puternic fortificat care găzduiește adesea cartierele generale rusești care comandă unul dintre cele mai intens disputate sectoare ale liniei frontului”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 October 2023.

Ministry of Defence