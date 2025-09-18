Flydubai creşte frecvenţa zborurilor din Dubai către Bucureşti la trei curse zilnice şi inaugurează rute directe din Dubai spre Iaşi şi Chişinău

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Flydubai a anunțat inaugurarea unei rute directe Dubai-Iaşi şi creşterea frecvenţei zborurilor către Bucureşti, la trei curse zilnice. În plus, operatorul îşi extinde reţeaua regională prin lansarea zborurilor directe către Chişinău. De asemenea, 12 aeronave noi vor intra în flota Flydubai până la finalul anului, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Compania a început zborurile din România în 2012.

”Flydubai îşi consolidează prezenţa în România prin inaugurarea rutei directe către Iaşi şi prin creşterea frecvenţei zborurilor către Bucureşti, la trei curse zilnice. În paralel, operatorul îşi extinde reţeaua regională prin lansarea zborurilor directe către Chişinău şi prin adăugarea de noi aeronave în flotă, parte a unui plan strategic de dezvoltare. Odată cu lansarea celor două frecvenţe săptămânale către Iaşi, flydubai devine primul transportator din Emiratele Arabe Unite care operează zboruri directe către acest oraş”, anunţă compania.

Totodată, la sfârşitul lunii octombrie, frecvenţa zborurilor către Bucureşti va ajunge la trei curse zilnice, însumând 21 de zboruri săptămânale între Dubai şi România. În plus, Flydubai a inaugurat ruta către Chişinău, Republica Moldova, cu două frecvenţe săptămânale.

”România reprezintă de mult timp o piaţă strategică pentru flydubai, cu o creştere constantă încă de la lansarea zborurilor noastre în 2012. În 2025 marcăm un moment important: operăm deja către al doilea oraş din România, Iaşi, iar începând cu sfârşitul lunii octombrie vom creşte frecvenţa zborurilor către Bucureşti la trei curse zilnice. Suntem convinşi că aceste extinderi vor aduce pasagerilor mai multă flexibilitate şi noi oportunităţi de a descoperi atât cultura, cât şi mediul de afaceri din România. Totodată, ne bucurăm să consolidăm conectivitatea către Europa prin lansarea zborurilor noastre către Chişinău, operate de două ori pe săptămână. Această extindere subliniază angajamentul nostru de a sprijini dezvoltarea turismului şi a schimburilor comerciale, oferind totodată pasagerilor din Emiratele Arabe Unite şi din întreaga noastră reţea opţiuni de călătorie tot mai convenabile şi diversificate”, a declarat Jeyhun Efendi, senior vice president, commercial operations & E-commerce la flydubai.

Acesta spune că, după pandemie, Dubaiul a cunoscut o transformare importantă, devenind un centru financiar global.

Din numărul total de pasageri transportaţi între emirate şi ţara noastră, 10% vin din Dubai în România, iar restul de 90% din România spre Dubai.

”Ne facem mari speranţe cu zborul nou inaugurat pe Aeroportul din Iaşi. Operaţiunile din România s-au dovedit de succes”, a adăugat Jeyhun Efendi.

Compania conectează Dubaiul cu peste 130 de destinaţii. A început ca o companie low-cost în 2009.

”O destinaţie nouă o testăm cu aproximativ un an înainte de a o lansa”, mai spune el.