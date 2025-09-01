Finlanda va pune capăt utilizării svasticilor în forțele sale aeriene din cauza propagandei rusești

Svastica finlandeză nu are aceeași semnificație ca în Germania nazistă. Adoptată în 1918, la un an după independența țării, este inspirată de mitologia finlandeză și simbolizează norocul și protecția. Simbolul a fost utilizat pe scară largă până în 1945, apoi limitat la anumite utilizări militare. În 2017, fusese deja eliminat de pe aeronavele forțelor aeriene, dar a rămas pe unele steaguri, potrivit Rador Radio România.

Această tradiție va fi în curând de domeniul trecutului, a declarat colonelul Tomi Böhm, noul comandant al unei unități a Forțelor Aeriene Finlandeze, pentru televiziunea publică Yle. „Am fi putut păstra acest steag, dar uneori pot apărea situații delicate cu vizitatori din alte țări. Poate ar fi înțelept să ne adaptăm vremurilor”, a explicat el.



Un context internaţional sensibil

Menținerea acestui simbol a devenit problematică, în special din cauza propagandei rusești. După cum relatează France 24, Moscova a distribuit pe rețelele de socializare imagini cu Forțele Aeriene Finlandeze afișând svastica, în încercarea de a prezenta Finlanda ca o țară „nazistă”.

Colonelul Böhm, care este implicat activ în reformă și speră să o finalizeze în timpul mandatului său, precizează: „Nu s-a exercitat nicio presiune politică pentru aceasta”, subliniind că decizia are ca scop principal evitarea confuziei în străinătate.

Sursa: LIBRE BELGIQUE / Rador Radio România / Traducerea: Gabriela Sîrbu