Financial Times, despre o schimbare majoră a poziției SUA: Administrația Trump e gata să ofere sprijin aerian și informațional pentru securitatea Ucrainei post-conflict

Statele Unite ar fi dispuse să contribuie cu sprijin strategic, inclusiv capabilități de informații și supraveghere, la un plan occidental de securitate pentru Ucraina după încheierea războiului, potrivit unor oficiali europeni și ucraineni citați de Financial Times.

Președintele american Donald Trump le-ar fi transmis liderilor europeni, săptămâna trecută, că Washingtonul va participa la „coordonarea” garanțiilor de securitate solicitate de Kiev, menite să prevină o nouă agresiune rusă după un eventual acord de pace.

Conform unor surse oficiale implicate în discuții, SUA ar putea furniza „capabilități strategice” precum informații, supraveghere și recunoaștere (ISR), precum și sisteme de comandă și control și mijloace de apărare aeriană. Acestea ar fi esențiale pentru implementarea unei forțe europene pe teren, în cazul în care un astfel de scenariu se concretizează.

Un „coaliție a celor dispuși”, condusă de Marea Britanie și Franța, a anunțat intenția de a garanta securitatea Ucrainei după război. Totuși, oficiali europeni recunosc că orice desfășurare ar fi imposibilă fără sprijinul american, în special pentru coordonare și protecție.

În prezent, Washingtonul furnizează deja sisteme Patriot Ucrainei, însă pachetul post-conflict ar putea include aeronave americane, logistică și radare terestre pentru susținerea unei posibile zone de interdicție aeriană. În plus, superioritatea SUA în materie de supraveghere și comandă ar permite monitorizarea satelitară a unui armistițiu și coordonarea eficientă a forțelor occidentale.

Totuși, implicarea americană depinde de angajamentul capitalelor europene de a trimite zeci de mii de militari în Ucraina. Chiar dacă oferta nu este definitivă, aceasta marchează o schimbare semnificativă față de poziția inițială a administrației Trump, care anterior exclusese orice rol în protejarea Ucrainei după conflict.

În paralel, administrația Trump continuă să promoveze un acord de pace între Moscova și Kiev, deși cele două părți rămân divergente în privința controlului teritorial și a garanțiilor de securitate. Kremlinul insistă ca Rusia să fie parte la aceste garanții, o condiție inacceptabilă pentru Ucraina.

În pofida discuțiilor avansate, SUA rămân împotriva desfășurării propriilor trupe pe teritoriul ucrainean. Anumiți oficiali din administrație, inclusiv secretarul apărării Pete Hegseth, se tem că un angajament prea amplu ar putea atrage America într-un conflict viitor.

Întrebat recent despre garanțiile de securitate, Trump a declarat că SUA „nu au discutat încă detaliile”, dar a subliniat că Washingtonul va ajuta „în calitate de sprijin” și este „dispus să ofere ajutor, probabil în special aerian”.