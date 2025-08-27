BREAKING Gabriel Zbârcea, posibila nominalizare a lui Nicușor Dan la SRI: ”Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor” / Zbârcea a pledat ca avocat împotriva statului român

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Avocatul Gabriel Zbârcea, despre care G4Media a scris că este pe lista celor susținuți de președintele Nicușor Dan pentru șefia Serviciului Român de Informații (SRI), a declarat într-un podcast că este ”naționalist și suveranist”. El a declarat în urmă cu doi ani în podcastul partenerului său Florentin Țuca: ”Eu sunt un naționalist și un suveranist. Am crezut și cred în UE, dar într-o Europă a națiunilor. România mea e o țară superbă, cu oameni extrem de inventivi”. De notat că Zbarcea a pledat ca avocat împotriva statului român, când a reprezentat firma Roșia Montană Gold Corporation.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În același podcast, Gabriel Zbârcea a relatat cum l-a cunoscut pe Marian Munteanu, fondatorul Ligii Studenților din România: ”Când am intrat la Facultatea de Drept, primul gest pe care l-am făcut a fost să mă înscriu în Liga Studenților. Și ulteior, la un an, l-am întâlnit pe Marian Munteanu, care era liderul nostru sau unul dintre idolii generației mele, și i-am cerut un autograf pe carnetul de Liga Studenților. Apoi mi s-a oferit șansa să devin președintele Ligii și am fost cel mai longeviv președinte al Ligii”. Marian Munteanu este cunoscut pentru simpatiile sale legionare.

El a spus că în acea perioadă a editat și revista ”Generația noastră”.

Zbârcea a fost președintele Ligii Studenților din cadrul Universităţii din Bucureşti în perioada noiembrie 1993 – mai 1995, potrivit cv-ului de pe site-ul Avocatura.ro.

Conform site-ului oficial al cabinetului de avocatură, Gabriel Zbârcea este partener coordonator (managing partner) la casa de avocatură Țuca Zbârcea & Asociații.

Zbârcea are experiență ca avocat în fuziuni, achiziții, dreptul energiei și al gazelor naturale, programe de achiziții militare și proiecte de securitate energetică în România și Republica Moldova.

Conform informațiilor citate, ”a avut un rol esențial în procesele de privatizare a întreprinderilor de stat, inclusiv în primele tranzacții de privatizare din România în domeniul electricității, petrolului și gazelor”.