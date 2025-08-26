G4Media.ro
Zeci de mii de bancnote contrafăcute au fost descoperite la magazine din…

bani, lei, bancnote, cash, numerar
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Zeci de mii de bancnote contrafăcute au fost descoperite la magazine din Vrancea

Articole26 Aug 0 comentarii

Poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Vrancea au descoperit o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute, în cadrul unor controale desfăşurate la unităţi comerciale din judeţ, transmite News.ro. Începând cu luna iulie 2025, poliţiştii au înregistrat mai multe dosare penale privind punerea în circulaţie de valori falsificate şi înşelăciune, vizând bancnote care pot fi confundate cu cele autentice.

Pe 25 august 2025, în urma unei acţiuni de control, au fost descoperite 23.300 de bancnote contrafăcute – dintre care 14.700 euro şi 8.600 dolari americani – a căror valoare totală depăşeşte 4,1 milioane de euro. Au fost întocmite trei dosare penale, iar bancnotele au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Autorităţile reamintesc că, potrivit legislaţiei şi normelor Băncii Centrale Europene, orice reproducere care poate fi confundată cu bancnotele autentice este ilegală, indiferent dacă poartă inscripţii suplimentare sau este destinată comercializării ca jucărie sau recuzită.

Poliţia recomandă cetăţenilor să fie prudenţi la primirea de bancnote şi să sesizeze imediat organele de poliţie dacă descoperă suspiciuni privind autenticitatea acestora.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

