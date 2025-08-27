Ministrul Energiei a solicitat Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei elaborarea unui raport privitor la modalităţile de facturare aplicate de furnizorii de electricitate

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a solicitat Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei elaborarea de urgenţă a unui raport privitor la modalităţile de facturare aplicate de furnizorii de energie electrică, informează ministerul de resort, transmite Agerpres.

Potrivit sursei citate, solicitarea a fost realizată în temeiul competenţelor ANRE privind monitorizarea pieţei şi protecţia intereselor consumatorilor şi a vizat practicile dominante, neconcordaţele identificate, precum şi recomandările de remediere.

Totodată, ministrul Ivan a solicitat ANRE să colaboreze cu Ministerul Finanţelor/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru aplicarea unitară a normativelor fiscale şi cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, pentru a asigura informarea corectă a consumatorilor.

„Având în vedere modificările recente ale regimului de TVA şi impactul acestora asupra pieţei de energie electrică şi a consumatorilor finali, vă solicităm, în temeiul competenţelor ANRE privind monitorizarea pieţei şi protecţia intereselor consumatorilor, să demaraţi de urgenţă o analiză de ansamblu a practicilor de facturare aplicate de furnizorii de energie electrică. Începând cu 1 august 2025, cota standard de TVA a crescut de la 19% la 21%, iar cotele reduse au fost reorganizate, potrivit cadrului normativ recent. Scopul analizei este de a identifica modul concret în care furnizorii aplică TVA pentru facturi aferente consumului din iulie 2025 emise în luna august 2025, precum şi facturi cu sume estimate şi regularizări care acoperă perioade anterioare datei de 1 august 2025”, se menţionează în adresa transmisă de ministru ANRE.

Bogdan Ivan mai cere ca în raport să fie incluse constatări principale, practicile dominante şi deviaţiile identificate, precum şi recomandări de remediere, dacă este cazul.

„Vă rugăm să colaboraţi, după caz, cu Ministerul Finanţelor/ANAF pentru interpretarea unitară a regulilor fiscale şi cu ANPC pentru aspectele ce ţin de informarea corectă a consumatorilor, transmitându-ne eventualele nevoi de clarificare normativă”, mai scrie în solicitarea ministrului.