Financial Times despre George Simon: Fost huligan de fotbal care a co-fondat un grup de ultras violenți cunoscuți pentru sloganurile lor rasiste / A minimalizat amenințarea Rusiei la adresa securității europene

Ziarul britanic Financial Times i-a dedicat duminică un portret lui George Simon, pe care îl caracterizează drept ”un fost huligan de fotbal care a co-fondat un grup de ultras violenți cunoscuți pentru sloganurile lor rasiste”. Financial Times mai arată că Simion a cerut ”jupuirea” membrilor Biroului Electoral Central după ce instituția i-a interzis lui Călin Georgescu să candideze la alegerile prezidențiale din acest an.

Iată cele mai importante idei din articolul Financial Times:

”George Simion nu s-a abținut după ce colegul său ultranaționalist Călin Georgescu a fost interzis să candideze la alegerile prezidențiale din România în martie. „Cei care au comis lovitura de stat ar trebui să fie jupuiți de vii în piața publică pentru ceea ce au făcut”, a spus el într-un videoclip pe Facebook. La scurt timp după aceea, o mulțime de susținători ai lui Georgescu a coborât la birourile comisiei electorale din România.

Simion a intrat în cursă, exploatând dezgustul alegătorilor față de establishment-ul politic din România în ceea ce privește corupția și proasta gestionare. Duminică, el a câștigat un uimitor 41% în reluarea primului tur, dublu față de Nicușor Dan, primarul centrist al Bucureștiului, și este acum favoritul clar pentru a câștiga președinția în turul doi din 18 mai.

„Eu reprezint schimbarea și nu am fost niciodată la putere”, spune Simion, în vârstă de 38 de ani, pentru FT.

Simion a atras atenția pentru prima dată în 2012 ca agitator naționalist care milita pentru reîncorporarea Moldovei în România și recuperarea unor părți din sud-vestul Ucrainei. El a minimalizat amenințarea Rusiei la adresa securității europene și a cerut oprirea ajutorului pentru Kiev.

Aceste alegeri reprezintă o răscruce pentru România, care a urmat o cale democratică pro-UE de la căderea lui Ceaușescu în 1989. Deși face parte din valul populist care mătură Europa, nicio altă țară nu a ales un agitator și fost huligan fotbalistic precum Simion, care a co-fondat un grup de ultras violenți cunoscuți pentru sloganurile lor rasiste și pentru perturbarea violentă a meciurilor. „El are impulsuri negative,” spune un diplomat occidental. „Are acea mentalitate de luptător, acea mentalitate de victimă.”

Primul succes al AUR, în 2020, a venit pe fondul campaniei anti-vaccin a lui Simion. El susține că România este exploatată de străini, a cerut naționalizarea utilităților energetice și promite să construiască sute de mii de locuințe la prețuri reduse, în ciuda deficitului fiscal de 9% al țării.

Simion a spus, de asemenea, că va încerca să-l numească pe Georgescu, care susține opinii pro-Rusia și anti-NATO, ca prim-ministru sau chiar să-l instaleze ca președinte dacă românii sunt de acord printr-un referendum. „Nu este alegerea mea, este alegerea românilor”, spune el. „Nu putem anula democrația sau anula votul poporului doar pentru că [Georgescu] a spus lucruri bune despre Putin.”

Investitorii s-au speriat de perspectiva victoriei lui Simion și de adâncirea crizei politice. Coaliția guvernamentală centristă a implodat luni. România a fost forțată să retragă o licitație de obligațiuni, iar moneda s-a depreciat față de euro.

Recent, Simion a încercat să-și modereze limbajul în timp ce se pregătește pentru putere. El spune că este dedicat apartenenței la NATO și UE și subliniază vicepreședinția sa în același partid pan-european de conservatori naționaliști ca și Giorgia Meloni din Italia. Dacă anterior a fost provocator, a fost pentru că avea nevoie să atragă atenția. „Eu sunt persoana care a creat de la zero un partid politic care acum conduce toate sondajele din România, în doar cinci ani. Nu am avut bani. A trebuit să [spunem] lucruri demne de știri.”

„Nu este vorba că oamenii îl plac pe Simion sau cred în Simion”, spune Sorin Ioniță, analist la think-tank-ul Expert Forum din București. „Este un factor de răzbunare și ar putea să funcționeze în continuare.”