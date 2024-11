Finalist surprinzător la Turneul Campionilor 2024

Taylor Fritz a reușit să se califice în premieră în finala Turneului Campionilor la tenis de câmp, americanul trecând după un meci foarte echilibrat de Alexander Zverev. De două ore și 20 de minute a avut nevoie al cincilea favorit de la Torino pentru a se impune, scor 6-3, 3-6, 7-6(3).

Al doilea favorit la competiția care i-a adus la start pe cei mai buni jucători ai sezonului, Zverev a fost pe finalul electrizant de meci mai puțin inspirat, iar în momentele cu adevărat importante nu a beneficiat nici de ajutorul serviciului, una dintre principalele sale arme.

Meciul a fost unul extrem de strâns, iar statistica privind totalul punctelor câștigate vorbește de la sine despre acest lucru: 97-97.

FRITZ INTO THE FINALE 🗣️ @Taylor_Fritz97 defeats World No.2 Zverev 6-3 3-6 7-6 and equals the BIGGEST win of his career! #NittoATPFinals pic.twitter.com/gbAmjTX2Wk

Taylor Fritz becomes the first American man to reach the championship match at the ATP Finals since James Blake in 2006.

🇺🇸 pic.twitter.com/cVjLRrUQRE

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 16, 2024