Filiera spionilor din Belarus: Un colaborator al Ambasadei Belarusului la Chișinău, declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova

Un colaborator al Ambasadei Republicii Belarus la Chișinău a fost declarat persona non grata pe teritoriul Republicii Moldova, anunță Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău (MAE), citat de Ziarul de Gardă.

Se întâmplă la câteva zile după ce a fost lichidată o rețea de spionaj belarusă în cadrul unei operațiuni speciale, din care făcea parte și fostul director adjunct al spionajului din Republica Moldova, Alexandru Bălan.

Belarus este ultima dictatură din Europa și un aliat loial al regimului dictatorial al lui Vladimir Putin din Rusia.

Acesta este cercetat de DIICOT pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în forma continuată.

Autoritățile din Cehia, Ungaria și România au lichidat o rețea de spionaj belarusă în cadrul unei operațiuni speciale, a declarat luni, 8 septembrie, serviciul de informații ceh (BIS). Din această rețea a făcut parte și un fost angajat al Serviciului de Informații și Securitate al R. Moldova (SIS), care a fost reținut în România.

O altă persoană angajată în rețea – un diplomat belarus – a fost expulzată din Cehia, scrie BBC.

G4Media a scris că este vorba despre fostul director adjunct al spionajului din R. Moldova, Alexandru Balan. Procurorii au cerut arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

