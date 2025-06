FIA dă exemplu: Pilot talentat în vârstă de 18 ani de la Alpine, suspendat după haosul din Spania

Nicola Lacorte, pilot junior al celor de la Alpine, va rata următoarea etapă din calendarul Formulei 3 după ce a acumulat 18 puncte de penalizare în doar o săptămână, transmite racingnews365.com.

Tânărul italian în vârstă de 18 ani, component al echipei DAMS, a atins pragul critic al regulamentului FIA, adică 12 puncte de suspendare într-un interval de 12 luni, ceea ce înseamnă automat suspendare pentru o cursă.

Astfel, Lacorte va absenta de la etapa de pe RedBull Ring.

Cazul italianului este unul aparte: a fost sancționat masiv în două weekenduri consecutive de cursă: Monaco și Spania.

Cu un stil de pilotaj agresiv și lipsă de control în duelurile roată la roată cu rivalii, Lacorte a atras atenția comisarilor și a fost sancționat repetat pentru manevre periculoase și încălcări ale regulamentului sportiv.

Înainte de cursa principală din Spania, era deja la un singur punct distanță de interdicție. Finalul weekendului a pecetluit soarta sa: interzis pentru etapa din Austria.

Suspendarea pilotului vine într-un moment-cheie al sezonului din F3 și pune sub semnul întrebării maturitatea sportivă a lui Lacorte, cel care până acum era văzut ca un talent promițător pentru viitorul Alpine în Formula 1.

Ce spune regulamentul FIA despre penalizări

Pentru ce a primit Nicola Lacorte cele 18 puncte de suspendare

Monaco / Ignorarea steagului negru / 5 puncte

Monaco / Cauzarea unei coliziuni / 2

Spania / Cauzarea unei coliziuni / 4

Spania / Viteză în timpul prezenței Safety Car 3

Spania / Viteză în timpul prezenței Safety Car 3

Spania / Cauzarea unei coliziuni / 1

Reamintim că în prezent Max Verstappen se află la un singur punct distanță de o penalizare de o cursă din Formula 1.

