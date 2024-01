Fetiţă de 3 ani şi 7 luni, înfiată, salvată de mama adoptivă care i-a donat o parte din ficatul ei / Medicul Vlad Braşoveanu: S-au făcut şase transplanturi hepacide de la începutul anului

O fetiţă de 3 ani şi 7 luni, care a fost înfiată, a fost salvată de mama sa adoptivă care i-a donat o bucată din ficatul ei. Micuţa a fost diagnosticată anul trecut, în luna martie, cu o tumoră malignă. Medicul Vlad Braşoveanu anunţă că s-au făcut şase transplanturi hepatice de la începutul anului, transmite News.ro.

”Este un început de an bun pentru transplantul hepatic din România. În aceste trei săptămâni din luna ianuarie au fost efectuate patru transplanturi hepatice de la donator cadaveric şi două transplanturi hepatice de la donator viu la doi copilaşi, la două fetiţe de 3 ani şi 3 ani şi aproximativ jumătate. Este munca mai multor echipe şi mă refer aici la echipa de la Fundeni unde sunt implicaţi o serie de specialişti (…) şi cadre medii şi o coordonare între Spitalul Fundeni şi Spitalul Grigore Alexandrescu, acel nou centru despre care povesteam altădată, care a fost înfiinţat în urmă cu un an, special pentru transplantul hepatic pediatric”, a precizat prof. univ. dr. Vlad Braşoveanu, medic primar chirurgie generală, marţi, la Medika TV.

Medicul s-a referit şi la două cazuri deosebite, în care au fost făcute transplanturi la copii.

”A fost o fetiţă cu atrezie de căi biliare care a fost transplantată cu acel lob stâng de la tată, lunea trecută şi miercurea trecută a fost transplantată altă fetiţă cu hepatoblastom, de la mamă de data aceasta. Şi de ce este impresionant cazul? Această fetiţă a fost înfiată, ba mai mult, mămica a înfiat şi un frăţior de-al acestei fetiţe, deci practic doi copii au fost înfiaţi şi iată că mămica vitregă, vitreg în sensul că nu este mama biologică, ea a donat acest fragment de ficat care i-a salvat viaţa”, a mai spus Braşoveanu.

De asemenea, medicul a explicat că operaţiile de transplant hepatic, fiind unele programate, pacienţilor li se explică riscurile şi tipul intervenţiei.

”Operaţia de la donator se efectuează la Spitalul Clinic Fundeni, de aceea vă spuneam că există o colaborare cu Spitalul Grogore Alexandrescu. Noi practic comunicăm cu donatorii, deci care sunt adulţi, în cazul de faţă au fost tatăl şi mămica. Sigur că sunt încurajaţi, le explicăm despre tipul de intervenţie chirurgicală, despre riscuri, despre posibilele complicaţii. Presounea este enormă pentru că comparativ cu adulţii, la copii este o presiune în plus, pentru că rezultatul contează, nu că nu ar conta rezultatul final şi la adulţi, dar la copii ştiţi foarte bine că presiunea este mult mai mare pentru că succesul trebuie să fie garantat, fiind vorba de nişte copii foarte mici”, a spus Braşoveanu.

Întrebat cum se stabileşte compatibilitatea între donator şi cel care primeşte transplantul, Braşoveanu a explicat că sunt făcute investigaţii.

”Acest tip de intervenţie chirurgicală este una programată. Este o perioadă anterior operaţiei în care donatorii sunt investigaţi, în cazul dat, la prima fetiţă tatăl a fost compatibil cu fetiţa, în cazul al doilea a fost mama compatibilă. Comparativ cu alte tipuri de transplant, transplantul hepatic este mai permisiv, în sensul că, sigur, se fac toate testele de compatibilitate, dar s-a constatat de-a lungul timpului grupa sanguină şi RH-ul este aproape suficent pentru că în unele cazuri, când compatibilitatea a fost prefectă, au fost anumite complicaţii. În alte situaţii, când compatibilitatea nu a fost prefectă, au mers bine. Atunci, cumva, ficatul este mai permisiv comparativ cu alte organe, de exemplu cu rinichiul sau cu cordul. Dar asta nu însemană că nu se iau toate măsurile, pentru a stabili o compatibilitate perfectă. În cazul dat a fost o compatibilitate perfectă”, a mai spus Braşoveanu.

Conf. dr. Laura Bălănescu, coordonatorul Centrului de transplant hepatic de la Spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală, a vorbit, la rândul ei, la Medika TV, despre cazul fetiţei înfiate care a primit o şansă la viaţă de la mama adoptivă.

”Pacienta are 3 ani şi 7 luni. Ea a fost diagnosticată cu o boală severă, cu extrem de multe complicaţii şi un prognostic rezervat. A fost diagnosticată în luna martie cu o tumoră malignă, un hepatoblastom, în stadiul IV, cu metastaze pulmonare, abdominale, iar ficatul era aproape în întregime ocupat de o tumoră malignă. Ea a avut un parcurs extrem de dificil şi a îndurat foarte multe ca să ajungă în această etapă. A fost diagnosticată într-o clinică de la Timişoara unde a primit tratamentul oncologic, unde i s-a stabilit diagnosticul. În clinica noastră a venit în luna august, când am preluat-o noi. La început s-a pus problema de o hepatotecmie, dar ficatul încă avea formaţiuni tumorale, atât în lobul drept, cât şi în lobul stâng şi acest lucru nu a fost posibil. Atunci am luat legătura cu domnul profesor Braşoveanu. Mama fetiţei a spus că doreşte să fie realizat acest transplant cu prelevare de ficat de la ea şi aşa am ajuns în această etapă”, a explicat Laura Bălănescu.

Întrebată care sunt aşteptările în perioada următoare, medicul a răspuns că pacienta are deja o stare generală bună.

”Pacienta este deja pe secţie, cu stare generală foarte bună, şi-a reluat funcţiile, mănâncă, nu sunt probleme, evoluţia este foarte bună. Dra e de muncă în continuare, ea va fi de urmărit o perioadă foarte lungă. Ea va avea un regim special, toţi aceşti copii au un regim special de viaţă. În principiu vor avea la început un regim alimentar, fără efort deosebit, un tratament anume. Pe măsură ce trece timpul, lucrurile uşor-uşor intră în normal”, a spus Bălănescu.

Potrivit medicului Vlad Braşoveanu, anul trecut au fost efectuate 8 proceduri la 7 copii.

”Au fost trei transplanturi de la donator cadaveric prediatric care este foarte rar. Au fost trei transplanturi hepatice de la donatori vii şi a fost un tip de transplant mai rar, de la donator cadaveric tânăr, când ficatul poate fi împărţit, lobul stâng poate merge la un copilaş. Au fost două astfel de proceduri”, a explicat Braşoveanu.