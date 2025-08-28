Festivalul Enescu: Joi, spectacol de dans contemporan şi concerte la Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca şi Iaşi

Spectacolul de dans contemporan, poezie scenică şi proiecţie imersivă „Onirius”, gândit de Gigi Căciuleanu pe muzica lui Paul Ilea, în care proiecţiile Les Ateliers Nomad amplifică dimensiunea onirică a spectacolului, va fi prezentat în premieră, joi, la MINA Museum, de la ora 20:00, informează site-ul Festivalului Internaţional George Enescu, transmite Agerpres.

Pe scenă vor urca Lari Giorgescu (Neunul), Ana Iacob (Anima) şi Bogdan Iacob (Animus).

„Drumul fiecăruia dintre noi către cealaltă jumătate a sa începe cu adevărat în momentul… unei despărţiri. Atunci când sfera în care, precum într-un cuibuşor imaginat de Platon, cuplul ar fi fost menit să trăiască într-o eternă îmbrăţişare, este spartă. Iar cei doi, aruncaţi în lume, fiecare spre şi cu soarta sa. Din acest moment, începe căutarea. Spre a reuşi trebuie trecut peste obstacole, peste confruntări cu alţii, cu elementele, cu fantasmele personale… Mânaţi de bagheta de vrăjitor a unui omniprezent Joker maliţios, posedând nenumărate chipuri. Un fel de ‘testor’ cu care de fapt, sub o înfăţişare sau alta, la un moment sau altul, cu toţii ne confruntăm: ‘NEUNUL’. Atunci când, precum în basmele cu balauri şi zâne, cei doi se re-găsesc, din orizont se întrupează, ca un natural şi mult aşteptat refugiu, ‘planeta’ ONIRIUS. O sferă, unde sunt siguri că vor regăsi căldura acelei primordiale îmbrăţişări pe care erau cât p-aci să o piardă. Spectacolul ‘ONIRIUS’ propune o parabolă. Când bifurcare, când împletire de drumuri iniţiatice. O serie de încercări la capătul cărora nu este vorba numai de a-şi re-găsi jumătatea ci, în acelaşi timp, de a se re-descoperi pe sine-însuşi. Iar pentru spectator, de a se lăsa purtat de imaginaţie. De a visa…”, a transmis Gigi Căciuleanu.

Corul Radio din Letonia, sub bagheta dirijorului Sigvards Klava, va concerta joi, de la ora 17:00, la Ateneul Român din Bucureşti.

Programul concertului este: Knut Nystedt – Immortal Bach op. 153; ibuokle Martinaityte – Aletheia; Arvo Pärt – Nunc Dimittis; Livia Teodorescu-Ciocănea – Oratio Sanctae Brigittae; Anders Hillborg – Muo:aa:yiy:oum; Eriks Eenvalds – Stars; Martin Vilums – Le Temps scintilla; Peteris Vasks – The Fruit of Silence; Eriks Eenvalds – A Drop in the Ocean; Peteris Vasks – The Tomtit’s Message.

Corul Radio din Letonia (LRC) este un ansamblu de cântăreţi profesionişti, renumit şi premiat, apreciat pentru versatilitatea sa excepţională şi pentru inconfundabilul său „sunet nordic”. În ultimele două decenii, corul şi-a conturat o identitate distinctă, asemănătoare unui instrument cu multiple straturi, îmbinând timbrele vocale individuale într-un sunet unic şi armonios.

Philharmonia Orchestra din Londra revine la Sala Palatului, în cadrul Festivalului Enescu, pentru un nou concert dirijat de Santtu-Matias Rouvali, cu Alexandra Dariescu la pian.

Programul serii cuprinde George Enescu – Fantezie pentru pian şi orchestră; Dmitri Şostakovici – Simfonia nr. 7 în do major op. 60, Leningrad.

Cvartetul Ad Libitum – Remus Azoiţei vioara I, Şerban Mereuţă vioara a II-a, Bogdan Bişoc violă, Filip Papa violoncel – şi Sina Kloke la pian, concertează joi la Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu/Casa de Cultură a Studenţilor, de la ora 19:00.

Programul evenimentului cuprinde George Enescu – Cvartetul de coarde nr. 2 în sol major op. 22; Dmitri Şostakovici – Cvartetul de coarde nr. 8 în do minor op. 110; Johannes Brahms – Cvintetul cu pian în fa minor op. 34.

Orchestra Naţională de Cameră a Republicii Moldova va concerta, de la ora 19:00, la Aula Magna „Sergiu T. Chiriacescu” a Universităţii Transilvania din Braşov. Dirijor este Cristian Florea, iar Ilian Gârneţ va urca pe scenă la vioară.

Programul muzical cuprinde George Enescu – Preludiu la unison din Suita nr. 1 op. 9; Benjamin Britten – Variaţiuni pe o temă de Frank Bridge op. 10; Giuseppe Tartini/Fritz Kreisler – Trilul diavolului; Georges Bizet/Franz Waxman – Fantezia Carmen pentru vioară ş orchestră; Constantin Rusnac – Sărbătoreasca.

Cvartetul Belcea şi Cvartetul Leonkoro vor putea fi ascultaţi, în cadrul Festivalului, joi, de la ora 19:00, la Sala Auditorium Maximum din Cluj-Napoca.

Programul este compus din Felix Mendelssohn – Patru piese pentru cvartet de coarde op. 81 (nr. 3 şi nr. 4); Ludwig van Beethoven – Cvartetul de coarde nr. 16 în fa major op. 135; George Enescu – Octetul în do major pentru instrumente de coarde op. 7.

Cea de-a XXVII-a ediţie a Festivalul Internaţional „George Enescu” are loc, în Bucureşti şi în ţară, până pe 21 septembrie. În acest an manifestarea are ca temă aniversările – „Celebrations” – în contextul în care se împlinesc 70 de ani de la moartea marelui compozitor.

Agenţia Naţională de Presă AGERPRES este partener media de tradiţie al evenimentului.