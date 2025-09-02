Festivalul de Film de la Veneţia 2025: Kathryn Bigelow propune o meditaţie asupra ameninţării nucleare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Regizoarea americană Kathryn Bigelow şi-a lansat marţi ultimul film, „A House of Dynamite”, la Festivalul de Film de la Veneţia, declarând că speră că acest thriller încărcat de tensiune va avea efectul unui semnal de alarmă faţă de ameninţarea mereu prezentă a unei catastrofe nucleare, transmite Reuters, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Primul său film după o pauză de 8 ani urmăreşte derularea evenimentelor după ce o rachetă balistică neidentificată este lansată spre SUA, declanşând o cursă disperată pentru a afla cine este responsabil dar şi care este modalitatea cea mai bună de răspuns.

„Aceasta este o problemă globală, unde ne aflăm cu arsenalul nuclear?”, se întreabă Bigelow, care în 2010 a devenit prima femeie care a primit premiul Oscar pentru regie cu filmul „The Hurt Locker” despre războiul din Irak.

„Desigur, nu putem decât să sperăm că poate vom reduce arsenalul nuclear într-o zi, dar până atunci trăim într-o casă din dinamită”, a declarat ea într-o conferinţă de presă desfăşurată alături de protagoniştii producţiei, Idris Elba şi Rebecca Ferguson.

„Cum s-a ajuns să se creadă că distrugerea întregii planete ar putea fi o bună măsură defensivă?”, s-a mai întrebat ea.

Filmul urmăreşte cele 18 minute necesare pentru ca racheta lansată din Pacific să lovească oraşul Chicago, interval de timp care se derulează prin ochii a numeroşi oficiali americani, de la preşedintele SUA şi până la o echipă de intercepţie anti-rachetă din Alaska şi la ofiţerii care lucrează în cadrul Centrului american de Comandă Strategică.

„(Există) aceşti oameni incredibil de competenţi care trebuie să acţioneze într-un interval de timp incredibil de scurt, iar soarta întregii planete este în joc”, a mai susţinut regizoarea.

Ultimul film semnat de Bigelow este drama istorică „Detroit” (2017). Înainte de acesta, a realizat filmul „Zero Dark Thirty” despre vânătoarea lui Osama bin Laden.

Prin „A House of Dynamite”, Bigelow reia naraţiunea amplă şi cu rezonanţă politică care a definit cea mai celebrată realizare a sa, „The Hurt Locker”.

Analiştii din domeniul apărării cred că există până la 13.000 de arme nucleare în lume, în mâinile a nouă ţări – mai mult decât suficiente focoase nucleare pentru a distruge viaţa de pe Pământ de nenumărate ori, notează Reuters.

„Am construit aceste arme care ar putea pune capăt oricărei forme de viaţă şi este miraculos, sincer, că nu s-a întâmplat deja ceva oribil. Atât de multe dintre aceste arme au un sistem de declanşare extrem de rapid în ţări ca a noastră”, a spus scenaristul Noah Oppenheim, fost preşedinte al NBC News.

Membrii distribuţiei au spus că interpretarea unor personaje prinse într-o criză nucleară a fost chinuitoare.

„Am învăţat că nu am curajul să intru în politică”, a spus Elba, care îl interpretează pe preşedintele SUA. Jared Harris, care îl interpretează pe secretarul apărării al SUA, a împărtăşit acest sentiment. „Sunt recunoscător că nu voi fi niciodată pus în această situaţie”, a spus el.

„A House of Dynamite” este unul dintre cele trei filme pe care Netflix, platforma americană de streaming, le prezintă la Festivalul de la Veneţia. Celelalte două sunt „Frankenstein” de Guillermo del Toro şi „Jay Kelly” de Noah Baumbach. Toate trei concurează pentru prestigiosul premiu Leul de Aur, care va fi acordat pe 6 septembrie.