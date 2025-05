Ferrari răspunde după cursa tensionată a lui Hamilton de la Monaco: „Nu am stat să bem bere la boxe”

Între Lewis Hamilton și Ferrari au existat din nou momente tensionate, de această dată pe durata Marelui Premiu de la Monaco. Pilotul britanic a încheiat pe locul 5, iar la un moment dat a existat un dialog mai aprins între acesta și Riccardo Adami, inginerul de cursă. Fred Vasseur, directorul Scuderiei, a dezmințit orice conflict intern.

Cursa de la Monte Carlo nu a fost una deloc ușoară pentru Hamilton: au fost mai multe incidente, dar și greșeli de comunicare, iar presa de specialitate se întreabă dacă relația lui Lewis cu Riccardo Adami, inginerul său de curse, este una care să funcționeze.

Hamilton a fost penalizat cu trei locuri pe grila de start după ce l-a împiedicat pe Verstappen în calificări.

Multiplul campion mondial a dat senzația unei stări de nervozitate pe durata Marelui Premiu de la Monaco, iar dialogul cu Adami despre poziția sa și despre evoluția rivalilor din față a părut unul încordat.

Atunci când Hamilton a întrebat dacă piloții din față sunt la o distanță de un minut, Adami i-a făcut un rezumat despre pneuri și timpi pe tur, iar răspunsul a avut menirea să-l enerveze pe Lewis.

„Când un pilot întreabă ceva între virajele 1 și 3, așteptăm până ajunge în tunel pentru a răspunde. Nu este vorba că dormim sau bem o bere la boxe. Este doar o măsură de siguranță și eficiență.

Când am vorbit cu el după cursă (n.r cu Lewis), nu era deloc supărat” – Fred Vasseur, citat de Motorsport Week.

Vasseur spune că inginerii nu vorbesc deliberat cu piloții în anumite secțiuni ale circuitului de la Monaco (în special între virajele 1 și 3) pentru a nu le distrage atenția în unele momente de maximă concentrare.

Șeful Scuderiei spune că Riccardo Adami are o experiență imensă în Formula 1 și că știe cum să gestioneze relația cu Lewis Hamilton. De-a lungul timpului, Adami a mai lucrat cu Sebastian Vettel și Carlos Sainz.

