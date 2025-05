Christian Horner, șeful RedBull, explică ratarea podiumului de către Max Verstappen la Monaco

Plecat de pe locul cinci în Marele Premiu de la Monaco, Max Verstappen a mizat totul pe strategia opririlor întârziate duminică, dar manevra a fost falimentară în lipsa incidentelor de pe străzile înguste și sinuoase de la Monte Carlo. La finalul Grand Prix-ului, Christian Horner, șeful echipei, a criticat natura circuitului monegasc.

Problema fundamentală care l-a oprit pe Verstappen să urce pe podium (a terminat pe patru cursa) a fost reprezentantă de lipsa totală a oportunităților de a putea depăși.

„Da, a fost mai interesantă din punct de vedere strategic (n.r. cursa de la Monaco). A fost mai periculos, cu siguranță mai bine decât ceea ce am văzut anul trecut, unde a fost doar o formalitate”, a declarat Christian Horner pentru RacingNews365.

„Problema fundamentală este că nu poți depăși aici și poți conduce în jur de trei, patru secunde în afara ritmului fără consecințe. Este specific acestui circuit, știm asta. Este în calendar de 72 de ani”, a transmis, vizibil iritat, Christian Horner.

„Tactica noastră a fost să mergem pe distanțe lungi, cu speranța unui safety car sau steag roșu – ceea ce, uneori, e cazul aici”, a explicat Horner.

Cursa de la Monte Carlo este considerată „regina” Formulei 1, dar spectaculosul circuit din Principat nu oferă cu adevărat șanse prea mari de a putea depăși.

În aceste condiții, Monaco rămâne doar un labirint tactic pentru echipele din F1.

Christian Horner nu este însă singurul care a pus sub semnul întrebării actualul format al cursei din Principat. Lipsa spectaculozității reale transformă Grand Prix-ul într-un Mare Premiu banal, în care ordinea din calificări are șanse mari să fie reprodusă și la finalul etapei.

