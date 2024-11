Ferrari îl are deja pe înlocuitorul lui Lewis Hamilton, spune un fost pilot cu o importantă experiență în Formula 1

Începutul lui 2025 va aduce unul dintre cele mai așteptate trasferuri din istoria recentă a Formulei 1: Lewis Hamilton va deveni pilot al celor de la Scuderia Ferrari. Nici nu a apucat să imbrace combinezonul roșu al italienilor, iar britanicului i s-a găsit deja un înlocuitor pe măsură la Ferrari.

La începutul acestui an, Lewis surprindea pe multă lume atunci când anunța trasferul la rivalii de la Ferrari.

Hamilton va începe munca la constructorul italian în doar câteva săptămâni, iar Johnny Herbert (fost pilot în Formula 1 preț de 11 sezoane) spune că Ferrari îl are deja și pe urmașul lui Lewis.

Ajuns la aproape 40 de ani (vârstă pe care o va împlini pe 7 ianuarie), Lewis va încerca alături de Ferrari să cucerească al optulea titlu mondial, performanță cu care l-ar depăși pe legendarul Michael Schumacher.

Rămâne de văzut cât de lung va fi mandatul britanicului la Ferrari, ținând totuși cont de vârsta pe care o are Lewis.

Ferrari nu ar trebui să-și facă probleme în acest sens, după cum asigură Johnny Herbert: îl are deja pe înlocuitorul lui Lewis în persoana lui Oliver Bearman.

În vârstă de doar 19 ani, britanicul născut la Havering, Londra, este un produs al Academiei de Piloți a celor de la Ferrari. De altfel, pilotul a bifat deja trei prezențe la Marile Premii din Formula 1, adunând în total până acum șapte puncte.

Oliver Bearman a devenit primul pilot britanic de la Eddie Irvine în 1999 care a concurat pentru Ferrari. El a făcut-o pe durata Marelui Premiu al Arabiei Saudite, atunci când la debut a încheiat pe șapte. El l-a înlocuit atunci pe Carlos Sainz Jr, cel care a fost nevoit să treacă peste o operație de apendicită.

Bearman a mai bifat alte două Mari Premii, de această dată în monopostul celor de la Haas: în Azerbaidjan și Brazilia a condus pentru Haas.

„Mi-a demonstrat de ce este în stare pe circuitul din Brazilia, acolo unde nu a mai concurat vreodată. Este un circuit dificil, iar el a fost destul de stăpân pe sine. Pare capabil să se adapteze și să fie foarte rapid. Este un semn bun pentru el, va încerca să-l domine pe Ocon la Haas.

Cine știe, el ar putea să se alăture celor de la Ferrari la sfârșitul timpului petrecut de Lewis acolo, indiferent când s-ar întâmpla acest lucru.

Deci, da, există un înlocuitor bun deja acolo pentru Hamilton, un alt pilot britanic. Ferrari este conștientă că el este cineva căruia ar putea să-i dea o șansă atunci când va apărea oportunitatea”, a precizat Johnny Herbert.

În vârstă de 60 de ani, Johnny Herbert a concurat în Formula 1 între anii 1989 și 2000. A fost pilot al celor de la Benetton, Tyrrell, Lotus, Ligier, Sauber, Stewart și Jaguar.

Are trei victorii de etapă în Marele Circ, șapte podiumuri și a adunat 98 de puncte în carieră. A debutat în Grand Prix-ul din Brazilia, din 1989, și și-a încheiat aventura din Formula 1 cu ocazia Marelui Premiu al Malaeziei din 2000.

📰: Ferrari has a “ready-made” replacement for Lewis Hamilton, according to Johnny Herbert, who highlighted Ferrari junior Oliver Bearman’s impressive adaptability in recent F1 races. Herbert suggested Bearman could seamlessly step into Hamilton’s role at Ferrari when the time… pic.twitter.com/Ryn2sKI0nB

— F1 Naija (@f1_naija) November 11, 2024