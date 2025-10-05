Fermin Aldeguer a câștigat Marele Premiu al Indoneziei, prima sa victorie din carieră în MotoGP / Marc Marquez a suferit o accidentare la umărul drept

Pilotul spaniol Fermin Aldeguer (Gresini) a obținut primul succes din carieră în MotoGP la Marele Premiu al Indoneziei, cu timpul de 41:07.651. Marc Marquez, lovit de Marco Bezzechi la începutul cursei, a suferit o accidentare la umărul drept.

Aldeguer, aflat la primul său sezon în clasa regină a sportului cu motociclete, s-a impus categoric pe circuitul Mandalika, terminând cu un avans considerabil față de ocupantul locului doi Pedro Acosta (KTM, +6.987) și de coechipierul său Marc Marquez (+7.896).

Cel de-al 17-lea Mare Premiu al sezonului a fost marcat încă de la început de greșeala lui Marco Bezzecchi, care, în primul tur, a atins roata din spate a motocicletei lui Marc Márquez, provocând o căzătură spectaculoasă la mare viteză. Proaspătul campion mondial s-a accidentat la umărul drept, existând suspiciuni de fractură.

👀 @marcmarquez93 walks out with his arm protected Best wishes to the Champ 💪#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/FmjdDrSVSX — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2025

Următoarea etapă din campionatul mondial de MotoGP are loc în Australia, pe Phillip Island, între 17 și 19 octombrie.