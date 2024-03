Fermierii britanici, furioși de impactul Brexit, au fost anunțați de premierul Rishi Sunak că sunt puși „în fruntea acordurilor comerciale”

Agricultorilor consternați de impactul Brexitului asupra mijloacelor lor de trai li s-a spus de către Rishi Sunak că i-a pus „în fruntea acordurilor noastre comerciale”, scrie Evening Standard.

Un convoi de tractoare a protestat luni în fața Parlamentului împotriva acordurilor comerciale post-Brexit și a ceea ce au numit importuri de alimente de calitate inferioară, în cele mai recente demonstrații ale fermierilor la nivel mondial.

Cel puțin 50 de tractoare, multe dintre ele cu steaguri Union Jack și pancarte precum „fără fermieri, fără mâncare, fără viitor”, au participat la protestul din fața Camerei Comunelor.

Fermierii cer ca guvernul să impună o etichetare mai exactă a alimentelor și să ia măsuri pentru a îmbunătăți securitatea alimentară a țării.

De asemenea, ei doresc ca guvernul să pună capăt acordurilor comerciale care, spun ei, permit importul de alimente produse conform unor standarde care ar fi ilegale în Marea Britanie și care subminează fermierii locali.

„De nenumărate ori ne-au dezamăgit”, a declarat pentru BBC Liz Webster, fondatoarea organizației Save British Farming.

„Au promis că vor menține standardele noastre înalte și au promis că nu vor permite ca Marea Britanie să fie o groapă de gunoi… ceea ce fac ei face este să ne transforme într-o groapă de gunoi”.

Mitingul urmează protestelor fermierilor din întreaga Europă, care sunt furioși din cauza concurenței importurilor mai ieftine și doresc reglementări de mediu mai stricte

Întrebat despre îngrijorările fermierilor cu privire la impactul Brexitului și noile acorduri comerciale, purtătorul de cuvânt oficial al premierului a declarat: „Prim-ministrul i-a pus pe fermierii britanici în prim-planul acordurilor noastre comerciale. Am acordat prioritate noilor oportunități de export, am protejat standardele alimentare britanice și am eliminat barierele de acces pe piață. Acest lucru se adaugă la menținerea bugetului anual de 2,4 miliarde de lire sterline pentru agricultură și am stabilit recent cel mai mare pachet de subvenții pentru a-i sprijini pe fermierii noștri să producă alimente în mod profitabil și durabil.”

Dar propriul organism de supraveghere al guvernului, Oficiul pentru Responsabilitate Bugetară, a avertizat asupra daunelor economice aduse Marii Britanii de Brexit.

Dar Liz Webster a declarat că situația actuală riscă securitatea alimentară și sănătatea națiunii.

Acordurile comerciale cu Noua Zeelandă, Australia și acordul CPTPP ( Parteneriatul Trans-Pacific) cu 11 țări, printre care Canada, Japonia și Mexic, împreună cu lipsa controalelor la import, au permis intrarea în țară a unor alimente cu standarde mai scăzute, a spus ea.

„În 2019, acest guvern a fost ales cu mandatul de a ne menține standardele și de a oferi un acord gata pregătit cu UE, care ar vedea agricultura britanică în plină expansiune”, a adăugat ea.

„Acum este cu totul evident că ne-au trădat pe toți în totalitate”.

Mulți agricultori, ca și pescarii, au susținut Brexitul, în ciuda avertismentelor Uniunii Naționale a Fermierilor cu privire la riscurile pentru acest sector.

Jeff Gibson, fondator al organizației Kent Fairness for Farmers, a declarat: „Este atât de important ca mesajul nostru despre importurile de calitate inferioară, etichetarea necinstită și preocupările pentru securitatea alimentară să fie auzit. Având în vedere că se apropie alegerile, vrem să ne asigurăm că următorul guvern care va intra în funcție va susține cauza noastră.”

Geoffrey Philpott, un fermier care cultivă conopidă în Kent, a adăugat: „Sper să mai fac agricultură încă mulți ani de acum înainte, dar dacă lucrurile nu se schimbă, nu voi mai face acest lucru și nu voi mai angaja cele 14 persoane care lucrează pentru mine. Atunci ne vom baza pe produse străine care nu vor avea standardul ridicat al producției britanice.”