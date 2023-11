Femeie internată la dermatologie în Cluj: Cum e posibil ca pacienții să vadă morții cum sunt întorși, cărați, cum se eviscerează / Medic: I-am spus să nu mai filmeze și dacă e nemulțumită să caute alt medic/ Spitalul: S-au luat imediat măsuri provizorii de protecție

O femeie din Cluj, care a fost internată la secția de Dermatologie de la Spitalul Județean împreună cu fiica ei minoră, acuză faptul că pacienții pot vedea din saloane cum se fac autopsii și se examinează cadavre din cauză că Serviciul de Anatomie Patalogică funcționează vis-a-vis însă geamurile de mari dimensiuni nu dunt acoperite cu nimic, transmite Actual de Cluj.

Pe de altă parte, un medic i-a recomandat femeii să nu mai filmeze și i-a recomandat ca în situația în care e nemulțumită să consulte un alt medic. Conducerea spitalului și-a exprimat, într-un punct de vedera transmis publicației Actual de Cluj, părerea de rău pentru situația creată.

Spitalul susține că a fost un caz izolat, zona respectivă este folosită temporar pentru activități didactice. Potrivit spitalului, s-au luat imediat măsuri provizorii de protecție a zonei, urmând ca în scurt timp să fie montată pe geamuri folie de protecție autoadezivă.

Informația pe larg:

Ana Moldovan s-a internat la secția de Dermatologie de la Spitalul Județean împreună cu fiica ei (14 ani), care suferă de o boală multisistemică, Psoriazis vulgar, după ce tratamentul pe care l-a urmat fata nu a dat rezultate.

Cele două au fost repartizate în saloane alăturate, 5 și 4. Sunt rezerve de câte două locuri. În fiecare zi, de la geamurile salonului, orice pacient care e internat acolo, la dermatologie, vede cum se fac autopsii și se examinează cadavre. Serviciul de Anatomie Patologică e vis-a-vis, iar geamurile de mari dimensiuni nu sunt acoperite cu nimic.

„E un film horror și vă spun, am ieșit traumatizate din spital. Cum e posibil așa ceva? Sunt geamuri imense, nu sunt acoperite. Și să vrei sa nu vezi, tot vezi, că nu ai încotro. Păi e posibil ca pacienții să vadă morții cum sunt întorși, cărați, cum se evisecerează, cum scot plămânii din ei, cum dau cu dușul pe ei? Am spus prima dată acest lucru asistentelor și au zis că nu au ce să facă. Dar e inuman. Cu mine în salon a stat o doamnă cu infecții la picioare. Vă spun, toată ziua cobora din salon și stătea afară să nu mai vadă ce se întâmplă. Era frig, nu era, ea era acolo. Fiica mea are coșmaruri. Păi cum, domnilor, la vârsta asta să te expună la așa ceva?”, spune Ana pentru Actualdecluj.ro.

„Vin zilnic mașini cu girofarul pornit, vin mașini mortuare, scot morții, îi vezi cum îi cară, apoi vezi camera aceea și ce fac acolo. Nici o jaluzea, nimic. Cum se poate așa ceva? Câteva ore în fiecare zi. De dimineață, de la prânz, ore în șir. Vă spun, noi nu am mai dormit de când ne-am externat, din 3 noiembrie”, adaugă femeia.

În plus, susține ea, când șeful de secție a fost înștiințat se situație, acesta ar fi spus: „n-am eu bani de jaluzele”.

Șef de secție e profesorul Lucian Băican, iar fosta soție a acestuia – Corina – e medic în aceeași secție.

Ana Moldovan susține: „Profesorul Băican a venit în salon și mi-a zis să nu mai filmez că mă în judecată, că nu am voie. I-am zis că nu îi filmez secția, ci ce se vede de la geam, panorama de la derma și dacă e normal asta. A spus că nu are bani el de jaluzele și ne-a transmis să nu ne uităm pe geam, că de ce ne uităm? Doctorița Corina Băican, care a primit -o pe fiica mea, mi-a zis să ne găsim un alt medic cu care să rezonez, că are impresia că nu sunt mulțumită. Ce e asta? Cum adică? Păi eu plătesc asigurări de sănătate și voi mă trimiteți în altă parte? Mi-a zis că sunt 100 de dermatologi în Cluj și că mai bine aș căuta pe altcineva „.

Lucian Băican spune că: „Eu nu am cum să pun pe geamurile saloanelor recent renovate din secție ceva, să le astup cu jaluzele, dar trebuie rezolvată această problemă, într-adevăr. Din ce am înțeles, doamna manager (Claudia Gherman – n.r.) a și discutat deja cu cei de la Anatomie Patologică să se acopere acele geamuri, să nu fie vizibilă sala de autopsii.

Eu nu o dau în judecată și i-am spus să nu mai filmeze, fiindcă erau pacienți acolo, iar dumneaei își filma și o colegă de salon. Dânsa avea și o atitudine foarte revendicativă, era supărată. Cât despre a merge la un alt medic… Dacă cu o pacientă nu rezonăm, dacă e nemulțumită, e normal să îi recomandăm un alt coleg, nu a trimis -o nimeni să plece, dar i s-a recomandat ca în situația în care e nemulțumită să consulte un alt medic”.

Doctorița Corina Băican adaugă: „Noi am incercat să ajutăm cât am putut, dânsa era foarte nemulțumită și am spus, că în acest caz, poate opta pentru un alt medic. Cât despre acele geamuri, e adevărat și ar fi normal să fie acoperite”.

Conducerea Spitalului Județean de Urgență Cluj a fost informat despre acest caz și ar fi dispus acoperirea geamurilor din secția de anatomie patologică.

Actualdecluj.ro a solicitat un punct de vedere din partea instituției.

„Conducerea spitalului își exprimă părerea de rău pentru situația creată. A fost un caz izolat, zona respectivă este folosită temporar pentru activități didactice . S-au luat imediat măsuri provizorii de protecție a zonei, urmând ca în scurt timp să fie montată pe geamuri folie de protecție autoadezivă. În paralel, s-a demarat o anchetă internă care să identifice cauzele care au dus la această situație neplăcută”.

