Farul Constanţa – Universitatea Craiova: 3-2, în ultimul meci al etapei 14 / Oltenii nu mai știu să câștige / Ivan: ”Avem o echipă foarte bună, dar nu ştiu ce se întâmplă cu noi”

Farul Constanţa a învins luni seara, pe teren propriu, scor 3-2, Universitatea Craiova, în ultimul meci al etapei a 14-a din Superligă, transmite News.ro.

Gazdele au avut un start incredibil de meci şi după ce Narek Grigoryan a deschis scorul în minutul 6, din pasa lui Alibec, constănţenii au majorat avantajul de pe tabelă prin golul marcat de Alibec, în minutul 11. Repriza secundă a fost una a gafelor. Mai întâi Ionuţ Vînă şi-a lăsat echipa în zece, după ce a luat al doilea cartonaş galben în minutul 48, pentru un fault la centrul terenului, asupra lui Lyes Houri. A urmat ocazia lui Cicâldău, din minutul 49, când Buzbuch a scos de sub transversală, pentru ca în minutul 50 Cristian Ganea să îl faulteze pe Baiaram în careu şi arbitrul Marcel Bîrsan a dictat penalti. Houri a transformat cu emoţii şi craiovenii s-au apropiat la un gol. În minutul 59 gazdele au refăcut avantajul de două goluri. Radaslavescu a executat un corner şi Gustavo Marins, lăsat singur în careu, a înscris cu capul. După alte şase minute oaspeţii au beneficiat de un nou penalti, după o intervenţie a lui Sîrbu, în careu, la Andrei Ivan. De această dată, însă, Buzbuchi a respins la execuţia lui Houri, Baiaram a retrimis mingea în faţa porţii, dar nu s-a mai întâmplat nimic. În minutul 80 Buzbuchi a scos de sub bară şi balonul trimis de Cicâldău, iar oltenii au marcat al doilea lor gol în minutu, 90+5, prin Paradela şi Farul – Universitatea Craiova s-a terminat 3-2.

Andrei Ivan, atacantul echipei Universitatea Craiova, a fost dezamăgit de rezultatul meciului de la Ovidiu.

„În minutul 10 era 2-0 pentru Farul, am început meciul foarte prost. Nici nu îmi găsesc cuvintele. În partea a doua am făcut o repriză bună, dar nu am reuşit să-i întoarcem. La penalti, Buzbuchi a ghicit colţul… şi eu am ratat penalti, aşa e în fotbal. Nu e doar vina lui Lyes, e a noastră, a tuturor. Am luat doar şapte puncte în ultimele etape, suntem un club mare şi nu se poate aşa. Avem o echipă foarte bună, dar nu ştiu ce se întâmplă cu noi.

Trebuie să ne pregătim, să ridicăm capul din pământ şi să mergem la următorul meci, unde trebuie să câştigăm. E normal să fiu dezamăgit, în minutul 10 aveau 2-0, nu ai cum să începi meciul aşa, de la 2-0, e frustrant pentru mine, pentru club, pentru echipă. Am vorbit la pauză, nu mai aveam ce pierde, eram conduşi cu două goluri şi trebuia să întoarcem. Ce se mai putea întâmpla? Dar nu am reuşit să-i întoarcem”, a declarat Andrei Ivan.

În clasament, Farul are 16 puncte şi se află pe locul 12, în timp ce Universitatea Craiova e pe locul al treilea, cu 21 de puncte.

FARUL: Buzbuchi – Sîrbu, M. Bălaşa, Gustavo Marins (Buta 90+2), C. Ganea – Vînă, V. Dican, Casap (N. Popescu 81) – N. Grigoryan (Rivaldinho 67), Alibec (G. Iancu 81), Radaslavescu (Cercel 68). ANTRENOR: Gheorghe Hagi

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Vlădoiu, Maldonado, Badelj (Cicâldău 46), Bancu – Screciu, Oshima – Baiaram (Bană 76), Houri (Paradela 76), Carlos Mora (Lukic 55) – A. Ivan. ANTRENOR: Constantin Gâlcă.

Cartonaşe galbene: Gustavo Marins 21, V. Dican 31, Vînă 45+3, Gheorghe Hagi 72 / Maldonado 35, Paradela 90+5

Cartonaş roşu: Ionuţ Vînă (Farul Constanţa) min. 48

Arbitri: Marcel Bîrsan – Radu Ghinguleac, Ionuţ Neacşu

Arbitri VAR: Sorin Costreie – Ovidiu Artene