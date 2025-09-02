Farul Constanţa a învins Petrolul Ploieşti, scor 2-1

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Echipa Farul Constanţa a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a opta din Superligă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ploieştenii au început bine meciul de la Ovidiu, cu Tolea lovind bara, în minutul 8, însă cei care au deschis scorul au fost jucătorii gazdelor. Maftei a centrat în careu şi Răzvan Tănasă a înscris frumos, în minutul 29.

Oaspeţii au egalat în minutul 34, prin Chică-Roşă, care a marcat din pasa lui Grozav. Prima parte s-a încheiat cu şutul puternic, dar pe lângă poartă expediat de Tolea. Markovic a trimis în bara transversală în minutul 68, iar trei minute mai târziu acelaşi jucător a înscris, însă golul a fost anulat de VAR, după o aşteptare îndelungată, pentru o poziţie de ofsaid. Markovic a mai lovit o dată bara, dar în minutul 84 Dongmo l-a faultat pe SIma, în careu, iar după verificarea VAR s-a dictat penalti pentru gazde. Larie a transformat impecabil şi din minutul 87 Farul a condus cu 2-1.

Ploieştenii au trecut pe lângă egalare în minutul 90+2, iar Farul – Petrolul s-a încheiat cu victoria constănţenilor, scor 2-1.

Farul reuşeşte prima victorie după trei etape şi este pe locul 6, cu 13 puncte. Petrolul rămâne cu 6 puncte, pe locul 12.

FARUL: Buzbuchi – Maftei (D. Sîrbu 40), Larie, Ţîru (V. Dican 46), C. Ganea – Vînă (G. Iancu 81), Ramalho, Radaslavescu (L. Pellegrini 62) – C. Sima, Işfan (Markovic 46), R. Tănasă. ANTRENOR: Ianis Zicu

PETROLUL: Bălbărău (Krell 46) – Ricardinho (Guilherme Soares 46), Papp, Prce, Sălceanu (D. Paraschiv 90) – Doukansy, Dongmo – Tolea (Ludewig 69), Jyry, Grozav – Chică-Roşă (Doumtsios 69). ANTRENOR: Liviu Ciobotariu

Arbitri: Viorel Flueran – Mircea Orbuleţ, Adrian Popescu

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Radu Ghinguleac