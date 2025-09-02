G4Media.ro
Farul Constanţa a învins Petrolul Ploieşti, scor 2-1

sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Echipa Farul Constanţa a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Petrolul Ploieşti, în ultimul meci al etapei a opta din Superligă, transmite News.ro.

Ploieştenii au început bine meciul de la Ovidiu, cu Tolea lovind bara, în minutul 8, însă cei care au deschis scorul au fost jucătorii gazdelor. Maftei a centrat în careu şi Răzvan Tănasă a înscris frumos, în minutul 29.

Oaspeţii au egalat în minutul 34, prin Chică-Roşă, care a marcat din pasa lui Grozav. Prima parte s-a încheiat cu şutul puternic, dar pe lângă poartă expediat de Tolea. Markovic a trimis în bara transversală în minutul 68, iar trei minute mai târziu acelaşi jucător a înscris, însă golul a fost anulat de VAR, după o aşteptare îndelungată, pentru o poziţie de ofsaid. Markovic a mai lovit o dată bara, dar în minutul 84 Dongmo l-a faultat pe SIma, în careu, iar după verificarea VAR s-a dictat penalti pentru gazde. Larie a transformat impecabil şi din minutul 87 Farul a condus cu 2-1.

Ploieştenii au trecut pe lângă egalare în minutul 90+2, iar Farul – Petrolul s-a încheiat cu victoria constănţenilor, scor 2-1.
Farul reuşeşte prima victorie după trei etape şi este pe locul 6, cu 13 puncte. Petrolul rămâne cu 6 puncte, pe locul 12.

FARUL: Buzbuchi – Maftei (D. Sîrbu 40), Larie, Ţîru (V. Dican 46), C. Ganea – Vînă (G. Iancu 81), Ramalho, Radaslavescu (L. Pellegrini 62) – C. Sima, Işfan (Markovic 46), R. Tănasă. ANTRENOR: Ianis Zicu

PETROLUL: Bălbărău (Krell 46) – Ricardinho (Guilherme Soares 46), Papp, Prce, Sălceanu (D. Paraschiv 90) – Doukansy, Dongmo – Tolea (Ludewig 69), Jyry, Grozav – Chică-Roşă (Doumtsios 69). ANTRENOR: Liviu Ciobotariu

Arbitri: Viorel Flueran – Mircea Orbuleţ, Adrian Popescu

Arbitri VAR: Cătălin Popa – Radu Ghinguleac

