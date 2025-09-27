G4Media.ro
Jaqueline Cristian, una dintre jucătoarele de tenis importante ale României.
Jaqueline Cristian / Sursa foto: Credit line: Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Fără sportive românce la Beijing – Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, eliminate în primul tur de la dublu la China Open

27 Sep

România rămâne fără sportive românce în competiția de la China Open după ce Jaqueline Cristian, dar și Sorana Cîrstea au fost eliminate, sâmbătă, în primul tur de la turneul de dublu din Beijing.

Perechea Jaqueline Cristian/Ley Fernandez a cedat după o oră și 36 de minute, scor 6-4, 3-6, 7-10. A urmat mai apoi și eliminarea Soranei Cîrstea de la dublu, după ce a fost învinsă, alături de colega sa Anna Kalinskaia, în runda inaugurală cu 3-6, 4-6.

Pentru prezenţa în primul tur, perechile eliminate vor primi 19.050 dolari şi 10 puncte WTA.

Tot sâmbătă a fost eliminată și Gabriela Ruse de la turneul de simplu din cadrul China Open, de către Emma Navaro. Vineri fusese eliminată Sorana Cîrstea la simplu, după o înfrângere clară în fața locului 19 mondial, Karolina Muchova.

 

 

