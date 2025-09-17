Fără Sabalenka la Beijing: Numărul unu mondial se retrage de la China Open din cauza unei accidentări

Aryna Sabalenka, numărul unu mondial și proaspăt câștigătoare a US Open pentru a doua oară consecutiv, este nevoită să se retragă de la turneul WTA 1000 de la Beijing din cauza unei accidentări, au anunțat organizatorii evenimentului din tenisul asiatic.

„Aryna Sabalenka s-a retras din China Open 2025 din cauza unei accidentări minore. Îi urăm o recuperare rapidă și așteptăm cu nerăbdare să o întâmpinăm din nou la Beijing.”, au anunțat organizatorii turneului WTA 1000 de la Beijing.

Aryna Sabalenka has withdrawn from the 2025 China Open due to a minor injury.

We wish her a speedy recovery and look forward to welcoming her back in Beijing.#2025ChinaOpen — China Open (@ChinaOpen) September 17, 2025

Sabalenka s-a declarat „foarte tristă” să fie nevoită să se retragă din turneul care va avea loc între 24 septembrie și 5 octombrie. „Mă voi dedica recuperării și voi încerca să revin pe teren la 100%”, a adăugat ea.

Bielorusa, care fusese învinsă anul trecut în sferturile de finală la Beijing (7-6 [5], 2-6, 6-4 cu Muchova), este așteptată săptămâna următoare pentru a-și apăra titlul la ultimul WTA 1000 al sezonului, la Wuhan, între 6 și 12 octombrie.

China Open 2025 are loc între 24 septembrie și 5 octombrie.