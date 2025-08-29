Fără indemnizații pentru activitatea ATOP Brașov / Primeau între 10% și 15% din indemnizația președintelui CJ Brașov

Activitatea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Brașov nu va mai fi remunerată, transmite Agenția de presă Rador, care citează Radio România Braşov FM.

Aleșii județeni, care se vor întruni, vineri, pentru ședința lunară, vor vota și un proiect de modificare a actului normativ local prin care au fost validați membrii ATOP Brașov pentru mandatul 2024-2028, unde le sunt specificate obligațiile și drepturile. Astfel, le este anulat dreptul la indemnizația lunară, începând cu 1 august.

Potrivit hotărârilor anterioare, cuantumul lunar al indemnizației era de 10% din indemnizația președintelui CJ Brașov pentru participarea la ședințele comisiei de lucru ale ATOP, respectiv 15% în lunile în care erau programate atât ședințe ale comisiilor de lucru, cât și ședințe ordinare sau extraordinare în plenul organizației.

Decizia de eliminare a acestor indemnizații vine în contextul recomandării din partea Guvernului Bolojan către administrațiile locale de reducere a cheltuielilor bugetare.

ATOP Brașov, organism cu rol consultativ, are 16 membri, aleși din structurile de ordine publică ale județului (Poliția națională, ISU, Jandarmeria, Poliția de Frontieră Aeroport Brașov, Corpul Național al Polițiștilor, Poliția locală), cărora li se alătură un subprefect, 3 reprezentanți ai comunității și 6 consilieri județeni.