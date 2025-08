Expunerea la soare: risc sau beneficiu? Ce spun noile cercetări despre lumina solară și sănătate

Timp de decenii, medicii au avertizat că este mai bine să evităm soarele, razele ultraviolete accelerează îmbătrânirea pielii și cresc riscul de cancer cutanat, iar vitamina D poate fi obținută din alimentație sau suplimente. Totuși, cercetări recente pun sub semnul întrebării această abordare categorică, sugerând că o expunere moderată și bine gestionată la soare ar putea aduce beneficii pentru sănătate, relatează The New York Times.

„Strategia de tipul nu ieși niciodată fără SPF 50 a tratat expunerea la soare ca pe un pericol universal,” explică dr. Lucy McBride, medic internist din Washington D.C. „Dar o expunere moderată, atentă și adaptată riscurilor individuale ar putea oferi beneficii pe care abia începem să le descoperim.”

Este indiscutabil că radiațiile solare pot afecta pielea, favorizând îmbătrânirea prematură și apariția cancerului. Cu toate acestea, cercetătorii au descoperit posibile asocieri între expunerea moderată la soare și unele efecte pozitive asupra sănătății. De exemplu, studiile arată că tensiunea arterială este mai scăzută vara decât iarna – ceea ce ar putea explica de ce afecțiunile cardiace sunt mai frecvente în sezonul rece. Un studiu a concluzionat că persoanele care petrec mai mult timp la soare sunt mai puțin predispuse la insuficiență cardiacă.

Explicația posibilă: lumina solară determină pielea să elibereze oxid nitric, un gaz care dilată vasele de sânge și reduce tensiunea arterială, potrivit dr. Richard Weller, dermatolog și cercetător la Universitatea din Edinburgh. Unele cercetări au sugerat chiar o legătură între expunerea la soare și speranța de viață. Un studiu realizat în Suedia, pe aproape 30.000 de femei urmărite timp de 20 de ani, a arătat că cele care evitau soarele aveau un risc dublu de deces față de cele mai expuse, deși acestea din urmă prezentau un risc mai mare de melanom.

Lumina solară poate sprijini și sistemul imunitar. Un studiu restrâns pe pacienți cu scleroză multiplă a arătat că expunerea la radiații UVB a activat celule imunitare care reduc inflamația. Alte cercetări indică ameliorarea simptomelor în cazuri de eczemă, psoriazis și alte afecțiuni autoimune.

În plus, soarele ar putea avea efecte pozitive asupra stării de spirit. Unele studii sugerează că expunerea la lumina UV crește nivelul de serotonină, un neurotransmițător esențial pentru reglarea dispoziției.

Totuși, trebuie avut în vedere că persoanele expuse frecvent la soare tind să fie și mai active fizic sau să petreacă mai mult timp în natură, factori care, la rândul lor, pot influența pozitiv sănătatea mentală și fizică.

Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale soarelui este stimularea sintezei de vitamina D, esențială pentru sănătatea oaselor. Nivelurile scăzute de vitamina D au fost asociate cu riscuri crescute de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și cancer colorectal. Totuși, suplimentele alimentare nu par să aibă același efect.

Un studiu clinic din 2019 pe 2.400 de adulți cu risc de diabet de tip 2 nu a identificat nicio reducere a risculului prin administrarea de vitamina D. Un alt studiu din 2020, cu peste 26.000 de participanți, nu a găsit nicio asociere semnificativă între suplimentele de vitamina D și scăderea riscului de cancer, boli cardiovasculare sau deces.

Aceste concluzii întăresc ideea că lumina solară aduce beneficii care nu pot fi replicate complet prin suplimente.

Deși noile descoperiri sugerează posibile beneficii ale expunerii la soare, cercetările sunt încă limitate și nu justifică renunțarea la protecție. Dr. Elizabeth Ko, medic internist la UCLA Health, recomandă evitarea expunerii directe între orele 10:00 și 14:00, când radiațiile sunt cele mai intense. Dacă nu este posibil, este importantă folosirea cremei cu protecție solară, a pălăriilor cu boruri largi sau a hainelor speciale.

„Cancerul de piele rămâne un pericol real,” avertizează dr. McBride. „Însă e momentul să depășim mesajele bazate doar pe frică și să adaptăm recomandările la realitatea individuală.”

Concluzie: soarele nu este nici dușman, nici panaceu, iar cheia pare să fie echilibrul. O expunere moderată și conștientă, alături de protecție adecvată, ar putea oferi beneficii importante pentru sănătate, fără a ignora riscurile.