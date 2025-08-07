Exporturile chineze cresc puternic în pofida scăderii comerțului cu SUA din cauza tarifelor impuse de Trump

Comerțul exterior al Chinei a crescut în iulie față de anul precedent, potrivit datelor vamale publicate joi, depășind previziunile economiștilor în plin armistițiu în războiul comercial dintre Beijing și Washington, scrie BFM TV.

Exporturile chineze au urcat cu 7,2% față de anul precedent în iulie, potrivit statisticilor oficiale, depășind prognoza economiștilor chestionați de agenția Bloomberg (5,6%). În același timp, importurile au crescut cu 4,1% în ritm anual, în timp ce Bloomberg prognozase o contracție.

Cele mai mari două economii ale lumii au convenit luna trecută să mențină un armistițiu tarifar reciproc pentru a-și continua negocierile comerciale. Pauza stabilește temporar tarifele suplimentare ale SUA pentru bunurile chinezești la 30 %, în timp ce taxele chinezești pe importurile din SUA rămân la 10 %.

Scăderea exporturilor către Statele Unite

În acest context, exporturile chineze către Statele Unite au scăzut cu 6,1% între iunie și iulie, conform datelor vamale chineze.

În iulie, a doua economie a lumii a expediat în Statele Unite bunuri în valoare de 35,8 miliarde de dolari, comparativ cu 38,2 miliarde de dolari în iunie. Armistițiul urmează să se încheie marți, când ar putea fi reluate taxele vamale.