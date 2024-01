Explozii în apropierea unei nave comerciale în strâmtoarea Bab el-Mandeb

Agenţia britanică de siguranţă maritimă (UKMTO) a raportat marţi seara explozii în apropierea unei nave de marfă în strâmtoarea strategică Bab el-Mandeb, care separă Peninsula Arabică de Africa, notează AFP, preluată de Agerpres. Până la trei explozii au răsunat la „1 până la 5 mile marine” de această navă care circula între coastele Eritreei şi ale Yemenului, a indicat agenţia într-un scurt mesaj pe reţeaua socială X (fostă Twitter), precizând că nu s-au înregistrat pagube, iar echipajul este „în siguranţă”.

UKMTO WARNING 001/JAN/2024

ATTACK – INCIDENT 001 UPDATE 001https://t.co/XsgrK5uW2N

UKMTO has received reports of up to 3 explosions 1-5nm from a merchant vessel in the Bab El Mandeb 33NM East of Assab, Eritrea.#Maritimesecurity #MarSec pic.twitter.com/nMqcZkAYBP

