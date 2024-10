EXCLUSIV Un complice-cheie din dosarul penal al fostului președinte al Consiliului Județean Prahova, liberalul Iulian Dumitrescu, și-a recunoscut vinovăția în fața procurorului de caz de la DNA

Acord de recunoaștere a vinovăției în dosarul penal al fostului președinte al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu (PNL). Raluca Georgiana Vasile, despre care DNA susține că era manager la o firmă controlată de Dumitrescu, a recunoscut săvârșirea infracțiunilor de complicitate la dare de mită și complicitate la trafic de influență și a acceptat o pedeapsă de 3 ani de închisoare, cu suspendare. Ea ar fi intermediat șpaga trimisă de Dumitrescu primarului din Lehliu Gară pentru ca acesta să elibereze mai multe avize pentru un teren din localitate.

Conform acordului de recunoaștere a vinovăției consultat de reporterul G4Media.ro și semnat de Raluca Georgiana Vasile pe data de 4 octombrie 2024, aceasta ar fi acordat, între 2021 și 2023, ”un ajutor inculpatului Iulian Dumitrescu la săvârșirea de către acesta a infracțiunii de dare de mită” – 1.153.350 lei în 48 tranșe și 74.000 euro – către primarul orașului Lehliu Gară, Iulian Iacomi.

Referitor la acest aspect, la sfârșitul lunii iulie, DNA anunța faptul că ”Banii ar fi fost dați în legătură cu îndeplinirea de către persoana fizică de la punctul 2 (Iacomi n.r.) a unor acte ce intrau în îndatoririle sale de serviciu în domeniul urbanismului cu privire la terenul respectiv.”

Concret, o firmă controlată de Dumitrescu, la care Raluca Georgiana Vasile era manager, vânduse contra sumei de 5,5 milioane de lei un teren în Lehliu Gară, angajându-se în fața cumpărătorilor, prin promisiunea de vânzare-cumpărare semnată în 2022, să obțină de la Iacomi aprobările în vederea ridicării unei hale de producţie a panourilor termoizolante pe respectivul teren cu suprafața de șapte hectare. Din interceptările DNA, a reieșit că Vasile se referea la primarul Iacomi cu apelativul de ,,Șpăguță”.

De asemenea, Vasile a mai recunoscut faptul că i-a acordat un ajutor inculpatului Dumitrescu la săvârșirea de către acesta a infracțiunii de trafic de influență. Astfel, prin intermediul ei, Dumitrescu a primit în tranșe, în anul 2021, suma de 130.000 de lei de la reprezentantul unei firme de construcții pentru a influența funcționari publici din Administrația Străzilor București să îi achite acestuia facturi aferente unor contracte de reparații străzi, contracte încheiate de omul de afaceri cu această administrație.

Prin acordul de recunoaștere, Vasile a primit pedeapsă principală de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la dare de mită și 2 ani și 4 luni închisoare pentru complicitate la trafic de influență. În final, i-a fost aplicată pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și 4 luni închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă de 2 ani, iar în final pedeapsa principală rezultantă care se aplică a fost de 3 ani închisoare, cu suspendare. Termenii acordului urmează a fi aprobați de un judecător de la Tribunalul București într-un proces care are prim termen pe 28 octombrie.

Inițial, dosarul penal care îl are în centru pe Iulian Dumitrescu cuprindea acuzații de luare de mită și fals în declarații la adresa acestuia. El ar fi primit de la un om de afaceri mită 16 milioane de lei din 47 milioane cerute. După câteva luni, ancheta s-a extins cu cazul de la Lehliu Gară. În acest dosar, Dumitrescu a fost pus sub control judicar și există și alte persoane puse sub acuzare.

În ciuda acuzațiilor, Dumitrescu a candidat în luna iunie pentru a obține un nou mandat la șefia Consiliului Județean Prahova, dar a pierdut. După extinderea anchetei, el a demisionat de la șefia filialei PNL Prahova.