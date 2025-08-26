EXCLUSIV Instituții-cheie lăsate de guvernul Ciolacu 2 fără bani de salarii: Directoratul pentru Securitate Cibernetică, salvat din fondul de rezervă al guvernului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul a alocat 13,8 milioane de lei din fondul de rezervă pentru plata salariilor la Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), o instituție-cheie a statului căreia guvernul Ciolacu 2 i-a alocat la începutul anului un buget insuficient. Potrivit informațiilor G4Media, DNSC nu mai avea în buget bani nici pentru salariile din luna septembrie.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Decizia a fost luată în ședința de săptămâna trecută de guvernul Bolojan și publicată în Monitorul Oficial.

În hotărârea guvernului se arată explicit că sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se alocă ”în vederea plății drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente”.

G4Media a dezvăluit în exclusivitate pe 12 august că Guvernul Ciolacu 2 a asigurat prin Legea bugetului 2025 fonduri insuficiente de funcționare pentru mai multe ministere și instituții. Ministerul Apărării, Ministerul Educației, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Agenția Națională pentru Sport sunt doar câteva exemple de instituții cărora guvernul PSD-PNL-UDMR condus de Marcel Ciolacu le-a asigurat bugetul pentru doar câteva luni.

Motivul alocărilor insuficiente e scăderea artificială, doar în scripte, a deficitului bugetar asumat de guvernul Ciolacu 2 la 7% din PIB. Prin aceste bugete insuficiente, Guvernul Ciolacu 2 a încercat să ascundă realitatea: deficitul bugetar real pe 2025 urma să fie mult mai mare, de aproape 10% din PIB, fără măsurile dure de reformă asumate de viitorul executiv.

Efectele acestui buget mincinos? Statul a început să acumuleze datorii de miliarde de lei la furnizori (arierate), iar noul guvern caută acum bani pentru asigurarea funcționării până la finalul anului, în plină criză bugetară.

DNSC (Directoratul Național de Securitate Cibernetică) este autoritatea națională a României pentru securitatea cibernetică, responsabilă cu protejarea infrastructurilor critice și gestionarea incidentelor cibernetice. Rolul său este esențial pentru a crește reziliența cibernetică și pentru a reglementa domeniul conform directivelor europene.

Mai mult: DNSC e esențial pentru coordonarea răspunsului la atacurile cibernetice lansate de Rusia sau alți actori statali ori non-statali.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a admis voalat încă din 1 august situația. ”Vor fi bani şi de salarii, şi de pensii. Vor fi bani. Dar asta nu înseamnă că ipotezele pe care a fost construit acest buget sunt realiste. Pentru că avem această meteahnă să construim bugetul şi, la un moment dat, anumiţi ordonatori de credite, la final de an, să aibă mai puţini bani în buget decât le trebuie. (…) Am făcut o analiză amplă pe toţi ordonatorii de credite şi, în general, pe toată structura bugetului aşa cum a fost el aprobat pentru 2025 şi, într-adevăr, ipotezele lui nu stau în picioare în multe locuri”, a spus el la Antena 3.