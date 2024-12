EXCLUSIV Diana Șoșoacă și Victor Ponta au zburat vineri cu același avion spre Doha / Ponta: Particip în fiecare an la Doha Forum. Nu am vorbit nimic cu doamna Șoșoacă, nu ne cunoaștem personal

Diana Șoșoacă și Victor Ponta au zburat, vineri dimineață, cu același avion spre Doha, a declarat pentru G4Media.ro o sursă care s-a aflat în cursa Qatar Airways (QR220). Potrivit sursei citate, Ponta a călătorit la clasa business. Imaginea a cu Șoșoacă a fost surprisă de un pasager la aterizare pe aeroportul din Dohha.

”Ni se șoptește în cască aici în Ucraina că Ponta și Șoșoacă au zburat azi la Doha cu Qatar Airlines, deja vuiește planeta.. Oare știau deja de anularea turului 1 și fug, se duc să ia lumină de la prietenii lor dubioși din globalista toxică, sau ce?”, a scris Sorin Ioniță pe Facebook.

”Particip în fiecare an la Doha forum, având în vedere că nu a intrat domnul Ciolacu în turul doi le-am confirmat și am veni. L-am informat pe domnul Ciolacu că vin la Doha. Cheltuielile de transport și cazare sunt din partea organziatorilor, de aia stau la business. Nu am vorbit nimic cu doamna Șoșoacă pentru că nu ne cunoaștem personal”, a declarat Victor Ponta pentru G4Media.