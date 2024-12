EXCLUSIV Constantin Vlase, fratele șefului SIE, face afaceri cu patronul păcănelelor Magnum și un fost învinuit în dosarul clanului Beinur, din lumea interlopă / Businessurile și proprietățile

Constantin Vlase, fratele șefului Serviciului de Informații Externe (SIE), face afaceri în domeniul imobiliar cu Elvis Petcu, un fost învinuit în dosarul clanului Beinur, cunoscut pe litoral pentru scandalurile interlope provocate la începutul anilor 2000, și cu Alexandru Olea, patronul companiei de pariuri și jocuri de noroc Magnum. Recent, frații Constantin și Gabriel Vlase au devenit nașii de cununie ai lui Alexandru Olea și de botez ai copilului acestuia, potrivit informațiilor obținute de G4Media.ro de la mai mulți invitați care au participat la cele două evenimente. Potrivit surselor citate, slujba a fost oficiată de Teodosie, acuzat că susține regimul de la Kremlin și că a participat la evenimente organizate de neo-legionari.

Constantin Vlase și Alexandru Olea au transmis reporterilor răspunsuri aproape identice, spunând că îi leagă o relație veche de prietenie și de afaceri și că sunt interesați să facă business, iar afacerile lor ”sunt perfect legale”. Constantin Vlase susține că este nașul de cununie al lui Alexandru Olea și de botez al copilului acestuia, deși martorii de la evenimente au explicat pentru G4Media că frații Vlase și-au ”împărțit” sarcinile de nași. Nici Constantin Vlase, nici Alexandru Olea nu au explicat de ce și cum au ajuns să facă afaceri cu un membru al clanului Beinur Nuredin. Citește răspunsul integral al lui Constantin Vlase aici și răspunsul integral al lui Alexandru Olea aici.

a transmis că ”sunt aspecte care țin de viața privată”, dar că: ”Nu am nici un fel de legatura de felul celor invocate de dvs cu dl Olea (naș de cununie/botez, n.red.). Cât despre afacerile și asociații fratelui său, șeful SIE a răspuns: ”Nu am nici un fel de legatura cu activitatile fratelui meu”. Elvis Petcu nu a putut fi contactat de reporteri pe numerele de telefon care apar asociate cu firmele din care face parte pentru că acestea sunt nefuncționale sau, în cazul uneia dintre ele, persoana care a răspuns la telefon a declarat că nu a auzit de firmă sau de Elvis Petcu.

Constantin Vlase, Alexandru Olea și Elvis Petcu dețin compania Ace Property Estate, proprietara a 12 bucăți de terenuri din Pădurea Comorova, singura de pe litoral și care se află în plin proces de defrișare pentru a face loc blocurilor și hotelurilor din sudul județului, așa cum arată o investigație ISE și Context.ro din 2023. Cele 12 terenuri ale lui Vlase și cei doi asociați însumează aproape 3 hectare și aparțin administrativ de municipiul Mangalia.

Terenurile deținute de firma lui Vlase-Olea-Petcu se învecinează cu cele ale fostului procuror șef al Dobrogei, Marian Alexandru (înscris recent în PSD), și cu ale familiei fostului primar al Mangaliei Zanfir Iorguș (ex-PDL, PSD, apropiat al Elenei Udrea în anii 2000), care a tranșat și împărțit Pădurea Comorova în anii 2000. Constantin Vlase și Alexandru Olea susțin că au văzut în Comorova doar o ”oportunitate de afaceri”, că au cumpărat terenurile legal și fără legătură cu vecinii lor (vezi detalii în răspunsurile integrale de mai sus). Detalii despre cine sunt dezvoltatorii imobiliari din Comorova și cum a fost pădurea retrocedată și vândută, aici.

Compania Ace Property Estate este înființată în 2021, nu figurează cu angajați și are cifră de afaceri zero pentru anul 2023, dar datorii de aproape 2 milioane de lei. Conform portalului termene.ro, prezintă risc comercial ridicat. Are ca obiect de activitate ”intermedieri în comerțul cu produse diverse”.

Constantin Vlase, fratele lui Gabriel Vlase – șeful spionilor români, mai deține împreună cu Alexandru Olea și compania AXC Imobiliare Development, de dezvoltare imobiliară, înființată în 2022, care nu figurează cu angajați, are un profit de aproximativ 35.000 de euro în anul 2023 și datorii de aproape 1 milion de euro.

Vlase și Olea dețin prin firma AXC Imobiliare Development 5 terenuri în municipiul Bacău (în total 6,5 hectare). Terenurile formează un spațiu de agrement, cu pistă de karting, tribună, spații cazare, toalete ș.a.

Tot cu Olea (prin compania AOL First Holding), Constantin Vlase mai deține firma Eurostar Transcompany, înființată în 2012 și în proprietatea căreia reporterii nu au identificat imobile deținute.

Constantin Vlase deține singur firma Fast Running, înființată în 2012, cu obiect de activitate ”hoteluri și alte facilități de cazare similare”, o cifră de afaceri de aproximativ 1,2 milioane de euro (în 2023) și cu datorii de aproximativ 1,6 milioane de euro. Firma deține un domeniu de aproximativ 1,6 hectare în Măgura (Bacău), pe care are o pensiune de 459 mp, un restaurant și un centru turistic cu teren de tenis, bazin, teren de fotbal etc.

Fratele șefului SIE mai deține, pe persoană fizică, în municipiul Bacău:

120 mp de teren și un complex comercial de 315 mp;

un teren de 712 mp pe care are o casă cu 4 nivele (suprafață la sol de 242 mp), plus o piscină;

un teren de 1135 mp pe care sunt construite mai multe clădiri de birouri (cu o suprafață la sol de 473 mp), însă conform imaginilor din Google Maps la parterul uneia dintre clădiri figurează un hotel, C&C Residence Hotel, care a și fost intermediarul dialogului dintre reporteri și Constantin Vlase.

În Piatra Neamț, Constantin Vlase mai deține o proprietate de 72 mp.

Conform informațiilor obținute de reporteri de la Cadastru, Constantin Vlase a mai deținut 18 terenuri, apartamente și clădiri în Bacău și Sectorul 5 din București, pe care le-a înstrăinat între timp.

Cine sunt Alexandru Olea și Elvis Petcu

Alexandru Olea este acționar și administrator în 5 firme și administrator în alte 7 firme (a mai fost asociat și administrator în alte trei firme, radiate între timp). Trei dintre acestea reprezintă grupul de jocuri de noroc și pariuri ”Magnumbet” (AOL First Holding, Magnum Games și Magnum Betting), una dintre cele mai mari companii de păcănele din țară. Olea este și președintele Asociației Partenerilor și Organizatorilor Neafiliați de Jocuri de Noroc (APONJN).

Alexandru Olea mai face afaceri și cu deputata PSD Mirela Matichescu (în firma Bizarre Food, dar au mai deținut și o alta cu obiect de activitate ”Restaurante”, radiată între timp), apropiată a grupului Radu Mazăre – Nicușor Constantinescu, dar apropiată și de actuala conducere PSD Constanța, Felix Stroe și Ion Dumitrache.

Conform Dobrogea Live, Matichescu este inculpată într-un dosar DNA pentru abuz în serviciu. Ea a apărut și în scandalul demolării beach-barurilor de pe litoral. Firma în care era acționară a închiriat două sectoare de plajă la Năvodari și ar fi ridicat fără autorizație baruri și terase, care trebuiau demolate. După alegerile din 1 decembrie, Matichescu a obținut un mandat de parlamentar de pe locul doi pe listele PSD Constanța la Camera Deputaților.

Conform ultimei declarații de avere depuse, Mirela Matichescu l-a împrumutat pe Alexandru Olea cu 100.000 de euro.

Elvis Petcu mai deține trei firme:

37% din compania P.N.P. Impex SRL , la care mai sunt acționari Narcisa Denisa Petcu și Gheorghe Porojan. Compania, cu sediul în Jupiter, funcționează în domeniul hotelier și a avut în 2023 o cifră de afaceri de 6 milioane de lei.

Petcu mai este asociat (cu 50% din acțiuni) și în ERRA Bussines SRL , o companie înființată în 2024, în Mangalia, care se ocupă de închirieri și subînchirieri.

În perioada 2006-2010, Elvis Petcu a fost administratorul unei firme deținute de Nuredin Beinur și Ștefan Cătălin Catoiu. PMW SRL a fost radiată în 2023.

În 2010, Petcu a fost parte într-un dosar al clanului constănțean Beinur, cunoscut pentru scandalurile interlope provocate pe litoral în anii 2000.

Dosarul a fost întocmit de procurorul Marian Gherman de la Parchetul General și aprobat spre trimitere în judecată (februarie 2011) de procurorul Marius Iacob (care mai târziu urma să devină adjunctul DNA, în mandatul Laurei Codruța Kovesi).

În rechizitoriu se arată că Beinur Nuredin, liderul grupării, și ”locotenenții” săi, între care și Elvis Petcu, erau anchetați pentru șantaj, violențe, injurii și amenințări. Procurorii arată în rechizitoriu, despre Nuredin și încă un inculpat, că sunt ”cunoscuți în lumea interlopă”:

”Ca și inculpatul Nuredin Beinur, inculpatul Pop Ovidiu Constantin este cunoscut în lumea interlopă; acesta a fost trimis în judecată pentru săvârșirea unor infracțiuni de crimă organizată alături de inculpatul Clămparu Ion și alții. Din fișa de cazier rezultă că a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de omor”.

În dreptul lui Elvis Petcu, procurorii au notat că a proferat injurii și amenințări și a provocat distrugeri împotriva unui om de afaceri de pe litoral, venind astfel în sprijinul grupării lui Beinur Nuredin. Concret, în dosar, procurorii l-au acuzat pe Petcu de ”ultraj contra bunelor moravuri, tulburarea ordinii publice și complicitate la șantaj”, conform rechizitoriului consultat de Info Sud-Est. Procurorii nu l-au trimis în judecată odată cu ceilalți inculpați, ci au disjuns cauza, dispunând continuarea urmării penale într-un dosar separat.

În final, Beinur, capul clanului, a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare, iar ceilalți inculpați au fost achitați.

Despre Gabriel Vlase, cel care conduce Serviciul de Informații Externe din 2018

G4Media.ro a dezvăluit în exclusivitate că șeful SIE a zburat în 12 septembrie cu avion privat la Baku (Azerbaidjan), împreună cu adjunctul Ioan Octavian Brița pentru a urmări timp de trei zile Marele Premiu de Formula 1, după cum rezultă din documentele de zbor (gendec) consultate de G4Media.ro și conform martorilor oculari care i-au văzut pe cei doi la în tribunele de la Baku.

SIE se numără printre instituțiile care au furnizat CSAT informații despre alegerile prezidențiale. Informațiile desecretizate de SIE și făcute publice de Administrația Prezidențială au fost considerate de experți ca fiind cele mai slabe din setul de documente prezentate de SRI, SIE, STS și Ministerul Afacerilor Interne. Vezi aici toate documentele desecretizate de CSAT.

Serviciul de Informații Externe a confirmat marți că șeful serviciului, Gabriel Vlase, a participat la trei curse de Formula 1, la Abu Dhabi, Baku și Monza, dar susține că primele două deplasări au reprezentat participarea la “misiuni externe”, în timp ce vizita din Italia a reprezentat o “deplasare privată, efectuată cu avion de linie”. Vezi detalii aici.

Tot G4Media a arătat în exclusivitate într-o investigație a jurnalistului Sorin Semeniuc din noiembrie 2023 cum a făcut șeful SIE tranzacții imobiliare de peste 1 milion de euro în timpul mandatului la șefia spionajului românesc.

Între altele, Gabriel Vlase a vândut o vilă unui afacerist care are o firmă condamnată penal și a cumpărat o alta de la o femeie de afaceri implicată, ulterior, într-un import suspectat că provine din Rusia.

Gabriel Vlase a vândut, în timpul mandatului, cu 2,3 milioane de lei, o vilă din municipiul Bacău și, pentru prețuri pe care G4Media.ro nu le-a putut afla, o vastă proprietate în Dărmănești și un apartament în Sectorul 5 din București.

Nici una dintre aceste informații nu a apărut în declarațiile sale de avere, deoarece tranzacțiile au fost efectuate prin intermediul uneia dintre firmele pe care le deține în calitate de asociat unic, iar legea nu obligă la declararea contractelor semnate de societățile proprii cu firme private.

G4Media.ro a descoperit că unul dintre asociații firmei care a cumpărat de la Vlase vila din Bacău, una de lux, deține o altă societate care, în 2019, a fost condamnată definitiv la plata unei amenzi penale de 70.000 de lei pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice.

Pe de altă parte, anul trecut, una dintre firmele lui Vlase a cumpărat o vilă în Tunari de la o societate deținută de un offshore din Insulele Virgine Britanice al cărui proprietar a fost implicat, în noiembrie 2023, într-un scandal din Portul Constanța legat de un presupus import de îngrășământ (uree) din Rusia sau Belarus, țări aflate sub imperiul sancțiunilor internaționale în contextul războiului din Ucraina.

Vlase a ajuns la șefia SIE din postura de vicepreședinte al PSD în 4 iulie 2018, nominalizat de președintele Klaus Iohannis. Gabriel Vlase a fost votat cu o largă majoritate, cu 340 de voturi pentru și doar 30 împotrivă, toate de la parlamentarii USR.

Vlase, vicepreședinte PSD, a fost propulsat în politică de Viorel Hrebenciuc. Ulterior, el a devenit un apropiat al grupării din jurul lui Mihai Tudose, ex-premierul care a demisionat după conflictul cu Liviu Dragnea.

După căderea lui Tudose, Vlase a revenit în proximitatea politică a lui Liviu Dragnea, care l-a propulsat în funcția de vicepreședinte al PSD la congresul din 10 martie, așa cum arăta G4Media în iulie 2018.

Vlase a fost președintele comisiei parlamentare de control al Serviciului de Informații Externe. A devenit doctor în științe militare și informații la Academia Naționala de Informații.

Numele lui Vlase a apărut în dosarul retrocedărilor, în care Viorel Hrebenciuc a fost condamnat la 2 ani cu executare, dar ulterior achitat pentru că faptele s-au prescris. Vlase a negat că ar avea vreo legătură cu acest dosar. Presa a menționat numele său și în alte scandaluri cu retrocedări încă de când deținea funcția de subprefect de Bacău (2001 – 2004).

Într-o investigație din septembrie 2024 publicată în PressOne, jurnalista Emilia Șercan vorbește de ”plagiatul cu repetiție” al lui Gabriel Vlase:

”(…) a comis un al doilea plagiat de proporții, după cel din teza de doctorat susținută în 2010 la Academia SRI. De această dată este vorba despre o carte publicată în 2012, la editura RAO”, nota jurnalista. Citește aici investigația integrală despre acuzațiile de plagiat la adresa directorului SIE.