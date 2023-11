EXCLUSIV Cum a făcut șeful SIE tranzacții imobiliare de peste 1 milion de euro în timpul mandatului / Gabriel Vlase a vândut o vilă unui afacerist care are o firmă condamnată penal / A cumpărat o alta de la o femeie de afaceri implicată, ulterior, într-un import suspectat că provine din Rusia

Directorul Serviciului de Informații Externe (SIE), Gabriel Vlase, deținea, la mijlocul lunii septembrie 2023, trei terenuri în Slănic Moldova și Dărmănești, o vilă și două terenuri în Bușteni și un teren și o altă vilă în Tunari, în nordul Capitalei. În timpul mandatului, a vândut, cu 2,3 milioane de lei, o vilă din municipiul Bacău și, pentru prețuri pe care G4Media.ro nu le-a putut afla, o vastă proprietate în Dărmănești și un apartament în Sectorul 5 din București.

Nici una dintre aceste informații nu apare în declarațiile sale de avere, deoarece tranzacțiile au fost efectuate prin intermediul uneia dintre firmele pe care le deține în calitate de asociat unic, iar legea nu obligă la declararea contractelor semnate de societățile proprii cu firme private.

G4Media.ro a descoperit că unul dintre asociații firmei care a cumpărat de la Vlase vila din Bacău, una de lux, deține o altă societate care, în 2019, a fost condamnată definitiv la plata unei amenzi penale de 70.000 de lei pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice.

Pe de altă parte, anul trecut, una dintre firmele lui Vlase a cumpărat o vilă în Tunari de la o societate deținută de un offshore din Insulele Virgine Britanice al cărui proprietar a fost implicat, zilele trecute, într-un scandal din Portul Constanța legat de un presupus import de îngrășământ (uree) din Rusia sau Belarus, țări aflate sub imperiul sancțiunilor internaționale în contextul războiului din Ucraina.

Aceeași societate a lui Vlase se află în toiul unui conflict juridic, la Judecătoria Sinaia, după ce a cerut magistraților să oblige două firme care au terenuri în vecinătatea unei suprafețe a sa să îi cedeze cale de acces la un drum public. În timpul procesului, reprezentantul uneia dintre firmele pârâte – ambele se opun cererii societății lui Vlase – a susținut că prețul plătit de firma șefului SIE pentru terenul respectiv a fost de 15-20 de ori sub prețul pieței. Și această tranzacție a avut loc ulterior numirii lui Vlase la SIE, în iulie 2018.

Legea de funcționare a SIE nu prevede interdicții pentru șeful instituției în sensul ca acesta să nu dețină firme, iar aceste societăți să nu semneze contracte în timpul mandatului acestuia. Referitor la aceste tranzacții și posibilitatea ca unele să constituie vulnerabilități, eventual de imagine, pentru instituție, SIE a transmis G4Media.ro că ”prin structurile sale de specialitate, și cu respectarea limitelor legii, efectuează în mod continuu verificări ale întregului personal propriu, neexistând până în prezent indicii cu privire la săvârșirea unor activități nelegale în sensul celor arătate de dumneavoastră.”

La rândul său, administratorul societăților deținute de Gabriel Vlase a declarat, pentru G4Media.ro, că ”toate tranzactiile la care faceti referire au fost incheiate in fata unor notari publici autorizati care au verificat completitudinea si legalitatea documentelor care au stat la baza tranzactiilor si care au asigurat plata taxelor aferente catre Statul Roman. (…) pana la data primirii informatiilor de la dumneavoastra, nici noi, nici vreun asociat al firmei, nu am avut cunostinta despre orice fel de probleme legale ale persoanelor fizice sau juridice cu care am incheiat tranzactiile in cauza.”

Averea pe persoană fizică

În cea mai recentă declarație de avere, semnată în iunie 2023 și postată pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, datele din document fiind valabile pe anul fiscal anterior, șeful SIE a menționat, pentru el și noua soție (s-a recăsătorit în 2022):

Un teren de 88,28 mp și o casă de locuit cu o suprafață de 180 de metri pătrați (mp) în Voluntari-Ilfov (cotă-parte soția 1/1);

O cincime dintr-un teren agricol de 801 mp moștenit în Săucești-Bacău (soția);

Un autoturism Toyota CHR fabricat în 2019 (soția);

Bijuterii în valoare de 6.000 de euro dobândite în 2021 (nu este precizat cui aparțin);

Șase conturi deschise în perioada 2005-2021 conținând 334.387 lei și 184.561 euro (nu este precizat care dintre soți le-a deschis);

64,98% din societatea Investica General și 100% din firma Gabrio Business, ambele cu sediul în municipiul Bacău, părțile sociale fiind evaluate la 125.969,60 lei (Vlase). Către prima firmă, șeful SIE a declarat împrumuturi de 197.990 lei;

Împrumuturi de 45.000 de euro de la fratele său, Constantin (luat în 2010) și 25.000 de lei către Claudiu Doroș (din 2015), cel din urmă fiind deținătorul restul părților sociale din Investica General. Ambele sunt scadente în 2030;

De la nunta din 2022: cadouri de 150.000 lei și 160.000 euro , sume trecute în dreptul soției, care a încasat și 18.600 lei bursă de doctorat;

, sume trecute în dreptul soției, care a încasat și 18.600 lei bursă de doctorat; La capitolul venituri, apare menționat doar Gabriel Vlase: 170.618 lei încasați în calitate de șef SIE.

Proprietățile celor două societăți

Gabriel Vlase deține, însă, mai multe bunuri pe cele două firme la care este asociat unic, respectiv majoritar: Gabrio Business și Investica General. Aceste nu apar în declarațiile de avere pentru că legea nu oblige la acest lucru. Fondate în aceeași zi, în 2017, cele două societăți au dobândit, la înființare, mai multe imobile din divizarea activelor firmei Saga SRL Bacău în care Vlase, pe atunci deputat, deținea 82,50%, iar Claudiu Doroș – 17,50%. În urma divizării și a creării celor două noi entități juridice, Vlase a primit 100% din Gabrio Business și aproape două treimi din părțile sociale de la Investica General.

Din proiectul de divizare consultat de G4Media.ro în Monitorul Oficial al României, reiese că Saga SRL avea în proprietate terenuri și construcții în valoare de aproape 1 milion de euro, circa două treimi ajungând drept active la Investica General, iar restul, la Gabrio Business. Ulterior divizării, Saga SRL a fost dizolvată.

Conform datelor aflate la data de 15 septembrie 2023 în Registrul Proprietarilor la Nivel Național, bază de date aflată în administrarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Investica General deținea, la acel moment, un teren de 616 metri pătrați în Slănic Moldova-Bacău, cumpărat în decembrie 2017.

În ceea ce privește Gabrio Business, aceasta avea în proprietate, la aceeași dată:

două terenuri, de 580 mp și 582 mp, făneață, în Dărmănești-Bacău (provenite din divizarea Saga SRL în 2017);

în Bușteni-Prahova: un teren 1.000 de mp (achiziție din 7 august 2019);

un teren de 300 mp în altă zonă din Bușteni pe care se află o vilă cu suprafața construită la sol de 110 mp și suprafața construită desfășurată de 247 mp și regim de înălțime D+P+M (achiziție din 16 august 2021);

În Tunari-Ilfov, o vilă construită în 2016, cu suprafața construită la sol de 196 mp, suprafața construită desfășurată de 387 mp plus balcon 8 mp, regim de înățime P+1 din cadre de beton armat și cărămidă acoperită cu țiglă metalică tip Lindab (achiziție din 19 aprilie 2022).

Cu excepția terenului din Slănic Moldova, înregistrat pe Investica General în 2017, toate celelalte proprietăți au fost achiziționate de Gabrio Business SRL în timpul mandatului de la SIE a lui Vlase, mandat început în iulie 2018.

Ce au vândut

Tot în perioada de la SIE a lui Vlase, Gabrio a înstrăinat imobile pe care le avea în proprietate. Astfel, în decembrie 2021, societatea a vândut firmei Romtrust & Bau SRL Bacău, contra sumei de 2,3 milioane de lei, o vilă aflată pe un teren de 500 mp, cu regim de înălțime S+P+M, suprafață construită la sol de 208 mp și suprafață construită desfășurată de 423 mp, imobil situat într-o zonă exclusivistă a municipiului Bacău, pe strada Șoimului. În tranzacție a fost inclus și un teren de 48 de mp dintr-o altă zonă a orașului.

Aceeași societate a vândut, în martie 2023, societății Development & Finance Oil Company SRL București, un teren de 5.703 mp din Dărmănești, teren pe care se află două vile pentru care s-au obținut autorizații de construire în 2015 și 2019: una cu trei niveluri, cu destinația casă de vacanță și o suprafață construită desfășurată de 257 mp și o alta, cu un nivel și o suprafață de 190 de mp, anexe de 135 mp și terase și garaj de 40 de mp.

În acest moment, cumpărătorul a scos proprietatea la vânzare, prețul cerut fiind de 290.000 de euro.

În 2022, pe 8 decembrie, Gabrio a vândut Ioanei Roberta Vlase un apartament situat în Sectorul 5 al Capitalei, cu trei camere și o suprafață utilă de 63,26 mp. Imobilul fusese cumpărat de societate în 2017, de la Constantin Vlase, fratele lui Gabriel.

Înainte ca Vlase să ajungă la SIE, Investica General a vândut, în iulie 2017, terenuri de circa 11.400 mp din municipiul Bacău, de pe strada Izvoare, suprafețe pe care se aflau mai multe clădiri, inclusiv un sediu administrativ, o stație de spălare auto și un bazin de decantare. Situate în zona industrială a orașului, aceste imobile au fost cumpărate de firma Eco Trading SRL din localitate. Restul proprietății deținută de Investica la această adresă – un teren de 792 mp – a fost înstrăinat, în aceeași lună, soților Deniss Doru și Maria Loredana Chiriac. Pentru aceste proprietăți, G4Media.ro nu a putu afla prețurile de vânzare. În anul respectiv, Investica General a declarat la Fisc venituri de 4,06 milioane lei și un profit net de 1,7 milioane lei.

Afacere cu patronul unei firme penale

Una dintre cele mai importante afaceri imobiliare ale lui Vlase, în toată existența celor două firme la care este asociat, a avut loc pe data de 12 decembrie 2021, atunci când Gabrio Business a vândut societății Romtrust & Bau SRL Bacău, contra sumei de 2,3 milioane de lei, vila de lux de pe strada Șoimului din municipiul Bacău și un teren de 48 de mp situat pe Bulevardul Ioniță Sturza din localitate. Conform datelor de la Registrul Comerțului, în acest imobil era domiciliul lui Gabriel Vlase înainte de a fi numit la șefia SIE.

La semnarea actelor, Gabrio a primit 502.000 lei, restul de 1,81 milioane lei fiind achitați în martie 2023. La câteva luni de la stingerea datoriei și după ce a intrat în deplină proprietate, cei doi asociați ai Romtrust & Bau SRL, frații Sergiu și Aurel Chirapleș, au scos vila la vânzare prin intermediul platformei olx, suma cerută fiind de 599.000 de euro.

Frații Chirapleș sunt dezvoltatori imobiliari, deținând mai multe societăți de profil (Conbac SA, Conbac Imobiliare SRL etc).

Conbac SA, asociat majoritar Aurel Chirapleș, a fost condamnată penal definitiv, de Curtea de Apel Bacău, prin decizia numărul 954 din 2 octombrie 2019, la plata unei amenzi penale de 70.000 de lei.

Prin această decizie, completul de judecată a confirmat acuzațiile aduse societății și mai multor persoane fizice de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău care a întocmit dosarul penal după o sesizare a Curții de Conturi. În rechizitoriul întocmit în 2016, s-a stabilit că firma Conbac SA a încheiat, în 2007, un contract pentru lucrări de canalizare și edificarea unei stații de epurare în comuna băcăuană Gioseni. Ulterior, deși Primăria din localitate a achitat către firma Conbac facturi în valoare de peste 500.000 de lei, o serie de utilaje pentru stație nu au mai fost aduse de către societate.

”Plecând de la aceste limite de la gravitatea infracțiuni, valoarea considerabilă a prejudiciului, dar și acoperirea în integralitate a acestuia în anul 2012, neimplicarea în alte activități infracționale, desfășurarea în continuare a unor activități comerciale utile și legale, criza economică existentă la momentul comiterii faptei, dar și incidența dispozițiilor art.74 ind.1 din Codul penal din 1969 potrivit cărora limitele de pedeapsă se reduc la jumătate în cazul în care inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, în cazul infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor publice, Curtea apreciază că o pedeapsă de 70.000 lei este un adecvată și că nu se impune aplicarea unor pedepse complementare”, a decis Curtea de Apel Bacău pentru Conbac SA prin sentința definitivă din octombrie 2019.

La proces, reprezentantul legal al firmei a fost Aurel Chirapleș. În 2020, Conbac a depus o cale extraordinară de atac pentru a anula amenda, respinsă definitiv în noiembrie același an. Frații Chirapleș nu au răspuns întrebărilor G4Media.ro.

Înainte ca Vlase să fie numit la conducerea SIE, pe vremea când era deputat PSD, cealaltă societate a sa, Investica General, a vândut, în iulie 2017, un teren de 792 mp de pe strada Izvoare din municipiul Bacău soților Maria Loredana și Deniss Doru Chiriac. Cu un an înainte, Deniss Doru a încheiat cu procurorii un acord de recunoaștere a vinovăției, admis de Tribunalul Bacău prin decizia nr. 53 din 9 februarie 2016. El a fost condamnat definitiv la un an și zece luni de închisoare, cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt de energie electrică și complicitate la cumpărarea de influență.

Tunari: tranzacție cu o afaceristă implicată într-un import dubios

Pe 19 aprilie 2022, Gabrio Invest a cumpărat de la firma Agrirom Green Energy SRL București o vilă și un teren pentru care plata a fost făcută în două etape: avans (sumă pe care G4Media.ro nu a putut-o afla) și rest de preț de 150.000 de euro achitați două luni mai târziu.

Din datele Registrului Comerțului, 97,50% din părțile sociale ale vânzătorului Agrirom erau deținute de X Point Investment Group Limited, un offshore înființat în 2014, cu sediul în Tortola-Insulele Virgine Britanice. Restul de 2,50% din părțile sociale aparțin unui bărbat pe nume Viorel Constantin (61 de ani) care este și reprezentant al offshore-ului la momentul adoptării deciziilor legate de activitatea Agrirom. În baza de date a Registrului Comerțului, Constantin apare drept asociat în mai multe firme cu cetățeni libanezi și implicat și în alte tranzacții cu părți sociale cu offshore-uri din Insulele Virgine Britanice.

Înființată în 2011, Agrirom Green Energy are ca obiect de activitate ”Comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat”.

”Proprietarul (firmei X Point Investment Group Limited n.r.) este Bazar Raluca. Mentionam faptul ca declaratiile privind beneficiarul real au fost depuse atat la banci cat si la ONRC, conform legii”, a transmis către G4Media.ro, într-un email (am păstrat ortografia expeditorului), societatea Prime Capital Invest SRL București care o are ca unic asociat tot pe Raluca Bazar.

Aceasta este partenera de viață a unui libanez pe nume Mohamed Bilal Wehbe, cel care l-a sunat pe reporterul G4Media.ro după ce acesta a contactat-o pe Bazar. Site-ul Prime Capital Invest este înregistrat pe o altă societate deținută, în trecut, de Bilal, un om de afaceri asociat, la un moment dat, cu Cornel Purcărea, un fost ofițer al Direcției de Informații al Armatei.

”L-am cunoscut in anul 1996 si am fost asociati pana in 2010/2011 dupa care nu am mai avut nici un fel de relatii de afaceri sau de alta natura cu acesta”, a afirmat Bilal. În 2013, Purcărea a fost acuzat de DIICOT că a încălcat regimul materialelor radioactive după ce, în 2009, ar fi fost implicat în importul în România, pentru neutralizare, a 1.600 de tone de muniție NATO din Taiwan. Purcărea era suspectat că nu ar fi avut toate autorizațiile necesare pentru un asemenea import.

Zilele trecute, Prime Capital Invest SRL a fost implicată într-o controversă legată de importul a 40.000 de tone de îngrășământ (uree), cantitate despre care ar fi existat suspiciunea că ar proveni din Belarus sau Rusia, principali exportatori pe această piață, dar aflate sub sancțiuni ale Uniunii Europene în contextul războiului din Ucraina.

Cantitatea a ajuns în Portul Constanța, în documente fiind menționat că beneficiarul este Prime Capital Invest. Procurorii au demarat o anchetă și au sechestrat marfa. Într-un comunicat de la acel moment, firma a transmis că ”nu a fost și nu este destinatara ureei”. ”Societatea noastra a sesizat Biroul Vamal de Frontiera Constanta, imediat dupa ajungerea navei in port”, a susținut Prime Capital Invest, zilele trecute, pentru G4Media.ro.

Referitor la tranzacția cu firma lui Vlase, Prime Capital a transmis următoarele precizări: ”In urma deciziei asociatilor casa a fost vanduta prin intermediul unei agentii imobiliare. Pretul a fost achitat integral, iar cuantumul acestuia nu este informatie publica. Pretul de achizitie (cel de la momentul la care Agrirom a cumpărat imobilul n.r.) nu reprezinta o informatie publica, dar intuind sensul intrebarii dumneavoastra pretul de achizitie a fost mai mic decat pretul de vanzare. Nu stim cine este proprietarul societatii.”

Atunci când G4Media.ro i-a dezvăluit ca societatea îi aparține lui Vlase, Bilal a reacționat pe Whatsapp: ”Nu l-am cunoscut niciodată și nici măcar nu l-am văzut, decât la TV. Firma care a cumpărat nu apărea ca fiind a lui!” Anterior tranzacției, în vila din Tunari era domiciliul din acte al lui Bilal.

Clinci juridic pe un teren din Bușteni

Pe data de 7 august 2019, la peste un an de la numirea lui Vlase la SIE, firma sa Gabrio Business a cumpărat de la soții Nicolae și Nicoleta Gherzu un teren cu suprafața de 1.000 de mp din Bușteni. Prețul plătit a fost de 47.634 lei (la cursul zilei, 10.000 de euro). Deși în contractul de vânzare-cumpărare se face referire la o cale de acces către teren printr-o parcelă cu număr cadastral consecutiv, ulterior Gabrio Business a dat în judecată două societăți care dețin terenuri în vecinătate pentru a obține din partea unui complet de judecată ”decuparea” unor suprafețe din terenurile acestora care să îi permită accesul la drumul public. Inițial, Gabrio a convocat reprezentanții celor două firme la cabinetul unui mediator, fără succes, așa că, apoi, s-a adresat instanței, procesul fiind și acum pe rolul Judecătoriei Sinaia.

În întâmpinarea depusă la dosar de una dintre societățile pârâte, Industrie Mică Prahova SA, document consultat de G4Media.ro, directorul general Mircea Melnic a scris că ”Suntem surprinși cum de s-a putut perfecta, în anul 2019, un contract de vânzare cumpărare fără ieșire la calea publică. (…) Vânzătorul garantează cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse, care fac bunul vândut impropriu întrebuințării la care este destinat sau care îi micșorează în asemenea măsură întrebuințarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preț mai mic. Poate asta a fost și motivația că prețul pieței în zona respectivă este în jur de 150-200 euro/mp, iar vânzarea s-a făcut la 10 euro/mp.” Ambele societăți au transmis instanței că se opun cererii Gabrio Business.

Contactat de G4Media.ro, Vasile Romeo Lalu, director general al Hidro Jepi SA, celalaltă firmă pârâtă, a declarat că nu știe cine este proprietarul reclamantei și că ”Au fost niște discuții inițiale, dar nu cu patronul Gabrio, pe urmă a fost o tentativă de mediere din partea lor și pe urmă ne-au acționat în instanță. Prețul pentru care a fost cumpărat nu-l cunosc, dar, într-adevăr, terenul nu are ieșire la un drum public. Noi am făcut întâmpinare și am solicitat respingerea pentru că avem acolo o microhidrocentrală și, în cazul în care ei vor dori să construiască, probabil ceva vreun obiectiv turistic, vă dați seama că nu e de bine să stai lângă o microhidrocentrală – mașini care trec peste cabluri îngropate și conducte, așa mai departe.”

Tranzacția de la Dărmănești, în siajul Chealfă

Până în anul 2021, Development & Finance Oil Company SRL București, societatea care a cumpărat de la Gabrio, în martie 2023, complexul din Dărmănești, a aparținut Cameliei Chealfă și fiului ei, George Adrian. Acum doi ani ei au cedat societatea Lenuței Florentina Enache din Onești. ”Vă interesează să o cumpărați?”, a fost reacția lui George Adrian Chealfă atunci când a fost întrebat de proprietate de reporterul G4Media.ro. El a afirmat că nu este sigur că mai are vreun contact al lui Enache și, ulterior, nu a mai răspuns apelurilor. Pe portalul destinat achizițiilor publice, la contactul firmei din Capitală apare, în continuare, administratorul din perioada în care familia Chealfă deținea societatea, asta în ciuda faptului că, oficial, acesta i-a cedat funcția lui Enache.

Un locuitor din Dărmănești, apropiat de familiile Vlase și Chealfă, a declarat pentru G4Media.ro că ”Sunt vreo patru (proprietari n.r.) printre care și Chealfă. E o proprietate care nu are canalizare, curent, apă.”

Despre capul familiei Chealfă, Gheorghe, presa din Bacău și Constanța a scris de mai multe ori ca fiind un personaj controversat. Implicat în afaceri suspecte cu benzină și motorină și parte a unei așa-zise ”mafii băcăuane a petrolului”, Chealfă Senior a fost asociat cu celebrul Corneliu Iacubov în subsidiara de la Viena a RAFO Oneşti.

Presa a mai scris, în mod repetat, că Iacubov, care a stat la închisoare pentru delapidare și spălare de bani, a fost nașul de căsătorie al lui Gabriel Vlase la primul mariaj al acestuia. Gheorghe Chealfă a fost asociat într-o altă societate cu Vasile Doroș, fost colonel de Securitate și, după 1989, fost şef al secţiei Serviciului Român de Informații din Bacău, pe care a condus-o timp de opt ani.

Vasile Doroș este tatăl lui Claudiu, co-asociatul lui Gabriel Vlase în Investica General și, în prezent, președinte al Consiliului de Administrație al Evergent Investments (fosta SIF Moldova). Doroș Junior a fost asociat într-o altă societate cu Gabriel Vlase și Mihai Tudose, notoriul politician din Brăila.

Administratorul lui Vlase: ”Nu am avut cunostinta despre orice fel de probleme legale”

Referitor la tranzacțiile Gabrio Business și Investica General, administratorul celor două firme, Marinela Șelaru, la care întrebările G4Media.ro au ajuns prin intermediul SIE, a transmis (am păstrat ortografia autoarei):

”Ca si comentariu general, dorim sa mentionam ca oricare si toate tranzactiile comerciale ale celor doua societati sunt incheiate cu active si in scop patrimonial propriu, si nu al asociatilor, in conformitate cu Legea nr 31/1990 a societatilor comerciale, republicata si alte prevederi legale incidente.

De asemenea, toate tranzactiile la care faceti referire au fost incheiate in fata unor notari publici autorizati care au verificat completitudinea si legalitatea documentelor care au stat la baza tranzactiilor si care au asigurat plata taxelor aferente catre Statul Roman.

In mod particular, tranzactiile la care faceti referire au fost incheiate ca urmare a gasirii contrapartii de catre agenti imobiliari autorizati, atat in Bacau, cat si in Bucuresti. Verificarea si perfectarea actelor, in relatia cu reprezentantii cumparatorului sau vanzatorului, dupa caz, a fost facuta in exclusiv in scopul tranzactiei de catre administratorul firmei sau un imputernicit legal al acestuia, si nu de catre vreunul din asociati.

Prin urmare, pana la data primirii informatiilor de la dumneavoastra, nici noi, nici vreun asociat al firmei, nu am avut cunostinta despre orice fel de probleme legale ale persoanelor fizice sau juridice cu care am incheiat tranzactiile in cauza. Suntem convinsi ca, daca ar fi existat probleme de natura a impieta asupra legalitatii tranzactiior mentionate, notarii ne-ar fi adus la cunostinta. Prin urmare, nu ne este opozabila nici o problema sau calitate sesizata de dumneavoastra ale persoanelor fizice sau juridice cu care am incheiat tranzactiile mentionate, cu atat mai putin ale unor persoane in legatura cu acestea.”

”Nu consideram de interes public aceste tranzactii”

Pe baza unor documente consultate și a prețurilor din piață la momentul tranzacțiilor, raportate la datele imobilelor, G4Media.ro a calculat faptul că, în timpul mandatului lui Vlase, Gabrio Business a fost implicată, atât în calitate de cumpărătoare, cât și de vânzătoare, în contracte a căror valoare depășește 1 milion de euro.

Astfel, doar tranzacția cu Romtrust & Bau a avut o valoare de circa 500.000 de euro, în timp ce, pentru achiziția vilei din Tunari, Gabrio a avut de achitat, după semnarea actelor, un rest de preț de 150.000 de euro. Alte tranzacții ale firmei au implicat înstrăinarea domeniului din Dărmănești, scos la scurt timp la mezat pentru 290.000 de euro, a unui apartament cu trei camere din sectorul 5, precum și achiziția vilei din Bușteni.

”Metrul pătrat de teren în Bușteni este de 150-200 de euro metrul pătrat, iar metrul pătrat de construit, circa 1.200 de euro”, a declarat un localnic pentru G4Media.ro. Luând în calcul aceste cifre, valoarea acestui imobilul s-ar ridica la 300.000-350.000 de euro.

Administratorul Marinela Șelaru susține, însă, că afacerile imobiliare ale Gabrio ”nu sunt de «milioane de euro», ci de sute de mii, si nu consideram de interes public aceste tranzactii, normale ca nivel si frecventa, pentru firme care au obiecte principale de activitate cum ar fi: 6810 «Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii» sau 6820 «Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobilare proprii sau inchiriate», ori 6832 «Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract»”.

SIE: Vlase ”nu este responsabil cu politicile comerciale”

Legea de funcționare a SIE numărul 1/1998 nu face referire la interdicții de afaceri pentru salariații civili din cadrul instituției, așa cum este Gabriel Vlase. Articolul 15 spune doar că ”Personalul Serviciului de Informații Externe nu poate să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propagandă prin orice mijloace sau alte activități în favoarea acestora.”

Ca răspuns la întrebarea dacă relațiile comerciale ale firmei directorului Vlase cu firme/oameni de afaceri controversați sau implicarea într-un conflict juridic pentru un teren ar putea constitui o vulnerabilitate de imagine pentru instituție, SIE a transmis că ”Din datele deținute de instituția noastră, Directorul Serviciului de Informații Externe nu are calitatea de administrator al societăților indicate de dvs., deci nu este responsabil cu politicile comerciale ale acestora. Vă asigurăm de faptul că Serviciul de Informații Externe, prin structurile sale de specialitate, și cu respectarea limitelor legii, efectuează în mod continuu verificări ale întregului personal propriu, neexistând până în prezent indicii cu privire la săvârșirea unor activități nelegale în sensul celor arătate de dumneavoastră.”

Parte din sistemul național de apărare, SIE are drept obiect de activitate principal colectarea de informații din străinătate, acestea fiind utilizate pentru siguranța națională și apărarea României și a intereselor sale.

CV-ul controversat al șefului spionilor

Conform unui portret de la momentul numirii la SIE, în iulie 2018, Gabriel Vlase, la acel moment vicepreședinte PSD, a fost propulsat în politică de faimosul politician social-democrat băcăuan Viorel Hrebenciuc. Ulterior, a devenit un apropiat al grupării din jurul lui Mihai Tudose, ex-premier care a demisionat după un conflict cu Liviu Dragnea. După căderea lui Tudose, Vlase a revenit în proximitatea politică a lui Liviu Dragnea, care l-a propulsat în funcția de vicepreședinte al PSD la Congresul partidului din 10 martie 2017.

Gabriel Vlase a fost parlamentar în mai multe mandate și președinte al Comisiei parlamentare de control al Serviciului de Informații Externe.

În 2010, a devenit doctor în științe militare și informații la Academia Naționala de Informații ”Mihai Viteazul”, instituție subordonată Serviciului Român de Informații. Pentru teza sa de doctorat au existat suspiciuni că ar conține zeci de pasaje plagiate. „Nu neg, dar, în 99% din cazuri, am o construcţie cinstită care s-a răsfrânt asupra activităţi mele”, declara Vlase, în 2018, despre acest subiect.