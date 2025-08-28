Evadarea se impune în a 6-a etapă din Vuelta, Jonas Vingegaard pierde tricoul roșu al liderului / Cum arată clasamentul general

Evadarea a reușit să se impună în a 6-a etapă a Vuelta, câștigată joi în Andorra de Jay Vine (UAE Team Emirates). Locul secund, Torstein Traeen (Bahrain-Victorious), îi ia tricoul roșu lui Jonas Vingegaard, în timp ce David Gaudu și Juan Ayuso au pierdut timp, potrivit L’Equipe.

O veste bună și una proastă pentru echipa UAE după această a 6-a etapă a Vuelta: prin dominarea colegilor de evadare, australianul Jay Vine s-a impus singuratic în Andorra, dar în spate Juan Ayuso a cedat și a pierdut timp în fața favoriților la clasamentul general. Ușor distanțat mai devreme, David Gaudu (Groupama-FDJ) a suferit și el o primă pierdere.

Atacat de Giulio Ciccone (Lidl-Trek) apoi de Joao Almeida (UAE Team Emirates) pe ultimele rampe, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) și-a stăpânit perfect rivalii, dar cedează tricoul roșu norvegianului Torstein Traeen (Bahrain-Victorious), prezent în evadare și vicecampionul etapei, după ce a încheiat cursa la mai bine de patru minute de câștigător.

Mads Pedersen (Lidl-Trek) va purta tricoul verde (cel al punctelor) în următoarea etapă, în timp ce cel cu buline al cățărătorilor îl va avea Jay Vine.

Urmează o etapă muntoasă, lungă de 188 de km, pe traseul Andorra la Vella. Andorra – Cerler. Huesca la Magia, cu patru ascensiuni, două de categoria 1 și două de categoria 2.

Clasamentul tricoului roșu